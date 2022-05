Viharos széllel és zivatarokkal tör be a hidegfront

Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de napközben többórás napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan zápor, zivatar előfordulhat, délután a délnyugati megyékben és az északkeleti határ mentén egy-egy heves zivatar sem kizárt – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Késő estére 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: Met.hu

Hidegfront vonul át, hatására észak, északnyugat felől megnövekszik a zivatarhajlam. Kezdetben az Észak-Dunántúlon, illetve az északi, északkeleti országrészben fordulhatnak elő zivatarok, amelyek fokozatosan terjeszkednek kelet, délkelet felé.

Az északkeleti országrészben nagyon alacsony valószínűséggel heves zivatar kialakulására is esély mutatkozik. A déli, délutáni óráktól a délnyugati országrészben is kedvező légköri feltételek lehetnek zivatarok (alacsony valószínűséggel egy-egy heves zivatar) kialakulására is. A front mozgása azonban jelentős bizonytalansággal terheli az időjárási helyzetet. A délnyugati országrészben a késő esti órákban is aktív maradhat a légkör. A hevesebb zivatarokhoz viharos széllökés (~ 80-90 km/h), intenzív csapadékhullás és jégeső (~ 2 cm) társulhat.

Napközben a hidegfront hatására az északnyugatira forduló szelet helyenként (főként az Észak-Dunántúl, az Északi-középhegység és a főváros térségének magasabb pontjain) zivataroktól függetlenül is viharos (~ 70 km/h) széllökések kísérhetik.

Borítókép: Vihar érkezik a Balaton északi partjához Balatonfenyves felől fényképezve 2020. július 21-én este. Jobbról a Badacsony látható (Fotó: MTI/Varga György)