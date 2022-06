Fenyő-gyilkosság: Tasnádi mondta el a feleségének, hogy Gyárfás mivel bízta meg

Ezt követően, 1997 decemberében elutaztak három hónapra Amerikába.

Tasnádi az USA-ban értesült arról, hogy Fenyőt megölték. M. Judit szerint férje egyszerre volt döbbent és ijedt a hír hallatán. A volt feleség úgy véli, Tasnádi valószínűleg ebben a pillanatban nem tudta, hogy a gyilkosság nem neki köszönhető-e, és hogy nem ő lesz-e a következő. Az asszony szerint Tasnádi felhívta telefonon Amerikából Gyárfást, hogy elkérje a megbízási díj másik felét. Úgy emlékszik, végül tízmillió forintról volt szó. M. Judit elmondta: nem tudja, hogy ki ölette meg Fenyő Jánost, ám szerinte amikor április elején hazajöttek az Egyesült Államokból, akkor Gyárfás lobogó hajjal vitte el Tasnádinak a gyilkosságért járó pénzt. A pénzt szintén nejlonzacskóban rakták be a trezorba. Ezzel szemben azonban Tasnádi a tanúvallomásában hat-hat millióról beszélt, amikor a megbízási díjról kérdezték.

M. Judit a mai tárgyaláson elmondta az is, hogy Tasnádi üzleti kapcsolatban volt Fenyővel. Miután a médiamogul egyik alkalmazottjának autóját valaki leöntötte kromofággal, a Vico-tulajdonos Tasnádit bízta meg, nyomozza ki, ki volt az elkövető. A vállalkozónak és sógorának, néhai Láposi Lőrincnek pedig közös magánnyomozó, illetve őrző-védő cége volt, amelyben számos egykori rendőrtiszt is dolgozott. Láposi maga is nyugalmazott rendőr vezérőrnagy volt, és híres gyilkossági nyomozó. A megbízást eredményesen végrehajtották. Tasnádi ezután felajánlotta Fenyőnek a teljes körű őrzés-védelmet és személyi védelmet, de ezt elutasította a Vico tulajdonosa.

M. Judit szerint Tasnádi egy sor embernek elmondta, hogy Gyárfás megbízta a gyilkossággal. Sőt környezettanulmányt is végeztek Fenyő lakása körül, hogy megtalálják, hol vannak a nagyvállalkozó gyenge pontjai. A Fenyővel való kapcsolatáról Tasnádi azt mondta, hogy a kromofágos ügy mellett üzleti terveik is voltak. Ötszázmillió forintért meg akarta venni például Fenyőtől a Marczibányi téri lőteret, és megnézte a médiavállalkozó villáját is, de végül egyik üzlet sem jött össze. A Gyárfás-féle megbízásról azonban nem értesítette Fenyőt. Ezt az állítást M. Judit is megerősítette.

Gyárfás Tamás a tárgyalás során ismét képtelenségnek nevezte, hogy megbízta volna Tasnádit Fenyő likvidálásával. Azt elismerte, hogy a börtönből kijövő vállalkozónak adott tízmillió forint kölcsönt, amit Tasnádi nem adott vissza. Tasnádi ezzel szemben azt állítja, a második hatmillió forintot Kósa-Somogyi György, a Napkelte egyik vezető munkatársa vitte el 1998 tavaszán Láposi Lőrincnek. Kósa-Somogyi a tanúvallomásában viszont ezt cáfolta. Kijelentette: soha nem vitt pénzt sem Láposinak, sem Tasnádinak. Tasnádi állítása azért sem felelhet meg a valóságnak, mert Kósa-Somogyi György 1998 tavaszán már nem volt a Nap TV alkalmazottja. Tasnádi egyébként rendszeres szereplője volt a Napkeltének, és rendre elkérte az erről készült felvételeket, amelyeket Kósa-Somogyi vitt el neki. A maffiózó és a tévés a küzdősportok révén ismerték meg egymást – derült ki a tárgyaláson.