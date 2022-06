Jó éve volt a Gyurcsányék érdekkörébe tartozó MOTIM-nak

Mostanában kevés szó esett arról, hogy a Gyurcsány–Dobrev házaspár hogyan is alapozta meg gazdaságilag a család vagyonát. Ez azért is fontos kérdés, mivel erről a biztos anyagi talapzatról elrugaszkodva aztán nyugodt politikai építkezésbe kezdhettek. Ennek folyamatnak a végén pedig mára maguk alá gyűrték a teljes baloldalt. Korábban pedig az ország vezetését is megszerezték.