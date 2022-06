MSZP–DK-belharc Pesterzsébeten

Otthagyta a pesterzsébeti MSZP-frakciót Csaszny Márton, lapunk értesülései szerint azért, mert ellentétek alakultak ki közte és frakciótársai között. Információink szerint Csaszny Márton továbbra is a párt tagja marad, azonban nem a frakció tagjaként fogja folytatni a munkát. A Magyar Nemzet telefonon kereste a képviselőt, aki elmondta, az értesülések nem pontosak, ő ugyanis – mint fogalmazott – csak szünetelteti frakciótagságát, ennek pontos okairól azonban nem beszélt lapunknak.

Informátorunk szerint a pesterzsébeti MSZP bomlásának a hátterében a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Gyurcsány Ferenc állhat, a kilépett MSZP-s képviselő ugyanis a DK elképzeléseivel szimpatizál, Csaszny külső támogatásával a DK többségbe kerülhet a képviselő-testületben.

Lapunk azt is megtudta, hogy a Gyurcsány-párt a jelenlegi két alpolgármester mellé egy harmadikat is ültetett volna, mindezt a háború okozta válság kellős közepén. Ha ez megtörtént volna, akkor Kovács Eszter MSZP-s és Nemes László DK-s alpolgármester mellett még egy alpolgármesteri helye lett volna a DK-nak.

A pesterzsébeti balos belharcok olyan kisebb ügyekben is megmutatkoznak, mint a pedagógusoknak járó színes diplomák ügye. A díszoklevelet azok a nyugdíjas pedagógusok igényelhetik, akik ötven, hatvan, hatvanöt, hetven vagy hetvenöt éve szereztek pedagógusi diplomát. Értesüléseink szerint a DK szigorítaná a színes diploma odaítélésének feltételeit. Fekete Katalin DK-s önkormányzati képviselő jelezte, szerintük csak annak kellene megkapnia az oklevelet, aki nemcsak kerületi lakos, de pedagógusi munkáját is minimum húsz évig a kerületben végezte. Hiller István MSZP-s képviselő azonban – aki az ülésen mint „pedagógus” szólalt fel – enyhített volna a feltételeken, ebben a színes diploma megszerzéséhez elég lett volna, ha helyi lakos az illető. Ezt a javaslatot a Fidesz–KDNP és az MSZP megszavazta, a Momentum, a Párbeszéd és a Jobbik, valamint a DK (utóbbi a fenti ellentét tükrében) tartózkodott. Érdekesség, hogy a javaslatot második körben Hiller felszólalása ellenére már saját pártja, az MSZP sem szavazta meg. A pesterzsébeti MSZP-frakcióra tehát már most nagyobb hatással lehet a DK, mint saját parlamenti képviselője.

Mint ismert, az április 3-i országgyűlési választásokon a külső pesti kerületekben kifejezetten szoros eredmények születtek. Pesterzsébeten még sosem szavaztak annyian a Fidesz–KDNP jelöltjére, Földesi Gyulára, mint most, aki listán került be az Országgyűlésbe.