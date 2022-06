Megint szennyvízben fürödhetünk majd a Rómain?

Újra megnyílik a szabadstrand a Római-parton, ahogy arról a főpolgármester számolt be a minap a Facebook-oldalán. Úgy tudni: július 15-től lehet majd strandolni a Kossuth Lajos üdülőpart 15–17. szám mellett kiépített részen. Lapunk ugyanakkor úgy értesült, hogy jelenleg ott a szennyvízelvezetés még nincs megoldva.

A szabadstrand megnyitása már a tavalyi évben is botrányt okozott, ugyanis a gyanútlan fürdőzőket nem tájékoztatták arról, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) nagyobb esőzések után a békásmegyeri szivattyútelep szennyvizét a part menti kiömlőn beleengedi a Dunába

– emelte ki lapunk megkeresésére Gyepes Ádám, a Fidesz-KDNP óbudai képviselője. Mint kifejtette: a szakemberek a szennyezettség miatt tavaly is csak július közepétől mindössze néhány hétre nyilvánították biztonságosnak a fürdőzést. – Politikai érdekből nem lenne szabad veszélyeztetni az emberek egészségét, és a megoldást az jelentené, ha a főváros végre elvégezné a szükséges beruházást a szivattyútelepen, mert ezek után lehetne biztonsággal ajánlani a budapesti családoknak az itteni strandolást – hangsúlyozta a képviselő.

Tavaly is hírt adtunk arról, hogy a nagy esőzések után a Fővárosi Csatornázási Művek a békásmegyeri szivattyútelepről beleengedte a fekáliát is tartalmazó szennyvizet a Dunába az új szabadstrand melletti szakaszon. Ugyanakkor a fertőzésveszélyes állapotról a Karácsony Gergely vezette főváros „elfelejtette” tájékoztatni a lakosságot.

Akkor lapunknak Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere kifejtette, hogy nem új keletű a probléma, ez korábban gyakorlat volt, hogy a szivattyútelepről a komolyabb nyári esők után az FCSM beleereszti a szennyvizet a Dunába. Bús Balázs tavaly arról is beszámolt lapunknak, hogy abban az évben tizennégyszer került így szennyvíz a Dunába. Akkoriban úgy fogalmazott:

a legnagyobb probléma az, hogy a főváros elmulasztja az ezzel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét, vagyis elhallgatja a tényeket.

A volt polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a Római-parton rengeteg kajak-kenus, evezős egyesület is van, és az esőzéses időszakban a sportolókat is illene ilyenkor figyelmeztetni erre a veszélyre.

Kerestük az üggyel kapcsolatban a Fővárosi Csatornázási Műveket, amint kapunk választ, közölni fogjuk a reakciójukat.

Borítókép: Római-part. (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)