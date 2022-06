Navracsics Tibor szerint kevés az esélye, hogy nem tudnak megállapodni az Európai Bizottsággal

A szakértői tárgyalások elég jól haladnak, közel áll egymáshoz a Bizottság és a kormány álláspontja

– nyilatkozta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Magyar Önkormányzatok Szövetségének nemzetközi konferenciáján, Gödöllőn. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy ezek az egyeztetések már több mint egy éve folynak. Mint mondta, alapvetően az a fontos, hogy megvan-e a politika szándék mindkét oldalról, hogy meglegyen a megállapodás. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány részéről ez megvan. – Brüsszelben is elmondtam, itthon is elmondom, mi a szükséges kompromisszumokat megkötjük, hogy forrásokhoz jussunk, és azt látom, hogy a bizottság részéről is van egy ilyen hozzáállás. Én abban bízom, hogy az év második felében meg tudjuk kötni azt a két nagy megállapodást, ami lehetővé teszi az operatív programok, illetve az újjáépítési programok finanszírozását – emelte ki Navracsics Tibor. Kérdésre válaszolva a miniszter kifejtette: jelenleg a nemzeti költségvetés előfinanszírozó, tehát már megkezdődött az operatív programok finanszírozása. Hozzátette,

0,2 százalék esélyt lát arra, hogy nem tudnak megállapodni a bizottsággal.

A miniszter előadásában úgy fogalmazott: az Európai Unióhoz való csatlakozás óta Budapest, a Közép- és a Nyugat-Dunántúl egy jó felzárkózást tudhat magáénak, de sajnos vannak olyan térségek, amelyek nem ilyen sikeresek. Hangsúlyozta: most az a feladat, hogy főleg a lemaradó régiókat támogassák. Mint mondta, az egyéni megoldásoktól a helyi szintű megoldásokra kell koncentrálni, járási, kistérségi, megyei és regionális szinten egyaránt.

Sem fejlesztési források, sem hitelek nem állnak rendelkezésre, hogy kevesebb energiát használjunk. Ezért fontos, hogy a magyar kormány le tudja hívni a helyreállítási terv forrásait, akár annak a hitelkeret részét is, öt-tíz éven belül megtérülő beruházásokkal

– emelte ki az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető úgy fogalmazott: itt az alkalom arra, hogy szembenézzünk az energiakrízissel, és rávegyük magunkat, a háztartásokat és az államot is arra, hogy több megújuló energiát használjunk. Ezzel kapcsolatban az előadásában úgy fogalmazott: Európának le kell válnia a fosszilis energiahordozókról, és a helyreállítási programoknak is ezt a lépést kell segíteniük.

A megállapodással kapcsolatban a főpolgármester nem annyira optimista, de mint mondta, az önkormányzatoknak az az érdekük, hogy meglegyen ez a megállapodás. Kérdésre válaszolva a főpolgármester ismét csőddel riogatott, mint mondta: ha nincsen bármilyen új forrás, akkor a városvezetés már idén nem tudja kifizetni a benzinszámláját.

– Tudom, hogy önök azt gondolják, hogy a Fővárosi Önkormányzat meg van őrülve, de természetesen éppen az teszi lehetővé a Római-parti strand megnyitását, hogy a szennyvízelvezetés meg van oldva – mondta el lapunk kérdésére Karácsony Gergely. Tegnap írtunk arról, hogy újra megnyílik a szabadstrand a Római-parton, ugyanakkor lapunk úgy értesült, hogy jelenleg ott a szennyvízelvezetés még nincs megoldva. – A szabadstrand megnyitása már a múlt évben is botrányt okozott, a gyanútlan fürdőzőket ugyanis nem tájékoztatták arról, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) nagyobb esőzések után a békásmegyeri szivattyútelep szennyvizét a part menti kiömlőn beleengedi a Dunába – emelte ki Gyepes Ádám, a Fidesz–KDNP óbudai képviselője. Mint kifejtette: a szakemberek a szennyezettség miatt tavaly is csak július közepétől, mindössze néhány hétre nyilvánították biztonságosnak a fürdőzést. – Politikai érdekből nem lenne szabad veszélyeztetni az emberek egészségét, és a megoldást az jelentené, ha a főváros végre elvégezné a szükséges beruházást a szivattyútelepen, mert ezek után lehetne biztonsággal ajánlani a budapesti családoknak az itteni strandolást – hangsúlyozta a képviselő. Megkerestük a Fővárosi Csatornázási Műveket is, akik válaszukban kifejtették: Az Aranyhegyi-pataktól északra keletkező szennyvizek a Békásmegyeri szivattyútelep és a Pók utcai szivattyútelep közvetítésével az észak-pesti szennyvíztisztító telepre kerülnek, ahol kiváló hatékonyságú technológiával megtisztulnak. A békásmegyeri telepre vezető csatorna egyesített rendszerű, egy közös vezeték szolgál a szenny- és a csapadékvizek elvezetésére, ezért csapadékos időben a szennyvíz záporvízzel hígul, keveredik. Kisebb záporok esetén, míg a záporvíz kevesebb, mint a szennyvíz kétszerese, a záporvízzel keveredett szennyvíz is az észak-pesti telepre kerül. Nagyobb záporok esetén a többletvizet a békásmegyeri telep a Duna sodorvonalába szivattyúzza; még intenzívebb, nagyobb zápor esetén a vizek parti kiömléssel folynak a Dunába, ahogy a hegyvidékről külön, csapadékvíz-elvezető rendszerben érkező csapadékvizek is. Hangsúlyozták, hogy csapadékmentes időben semmilyen szennyeződés nem kerül a Dunába és az elmúlt nyáron, a parti strand üzemelése alatt folyamatosan kapcsolatban voltak az önkormányzat képviselőjével, akit SMS-ben értesítettek az esetleges várható dunai kivezetésről, a kivezetés beindulásáról és leállásáról is. Hozzátették: természetesen az idei szezonban is így fognak eljárni.

Borítókép: Karácsony Gergely és Navracsics Tibor Gödöllőn, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének nemzetközi konferenciáján, 2022. június 24-én (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)