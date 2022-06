Rengeteg programmal készül a nyárra az Egyszülős Központ

– A pesti Egyszülős Központ négy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az egyszülős családok számára, azóta több mint 26 000 családnak segítettünk, közülük 7360-an nyaraltak, táboroztak velünk – mondta el Nagy Anna. Az Egyszülős Központok vezetője csütörtökön, sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy rengeteg programmal készülnek a nyárra,

közel 2700 egyszülős gyermeknek és egyszülős családnak szereznek ismét felejthetetlen élményeket.

– A gyerekek nyári felügyelete sokszor nagy nehézséget okoz az egyedülálló szülőknek, nekik szeretnénk segíteni egész hetes programjainkkal – fogalmazott Nagy Anna. Mint mondta, közel 150 egyszülős gyereknek biztosítanak gyermekfelügyeletet Pesten és Budán is egész nyáron összesen hat héten keresztül. Hozzátette, a táborok ára ismét szimbolikus lesz annak érdekében, hogy azok a gyerekek is részt tudjanak venni, ahol a család nem engedheti meg magának a drága táborokat.

Az egész napos gyerekfelügyelet alatt izgalmas programokat, kreatív foglalkozásokat és játékokat biztosítanak a gyerekeknek.

A központok vezetője arról is beszélt, hogy a támogatói felajánlásoknak köszönhetően hozzá tudnak járulni az egyszülős családok nyaralásához is. – Balaton-parti üdüléseink olyan családok számára is lehetőséget teremtenek az önfeledt nyári kikapcsolódásra és pihenésre, akik egyébként nem tudnák ezt az élményt biztosítani gyermekeiknek – tájékoztatott Nagy Anna.

A Mészáros-csoport jóvoltából 1500 egyszülős szülő és gyermek nyaralhat a Hunguest Hotels zalakarosi szállodájában és a Balatontourist füredi és révfülöpi kempingjeiben szimbolikus, ezer forintos áron családonként.

Emellett 2022-ben is folytatódik a Családi Erzsébet-táborok programsorozat a Zánkai Erzsébet-táborban, amely modern tábori környezetben, felújított szállásépületekkel, tágas terekkel és tengerpartot idéző homokos stranddal várja a hétvégék során a kikapcsolódni vágyó családokat. Idén ezer egyszülős szülő és gyermek számára biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget hétvégenként.

– Idén először több fesztiválon is részt vesz az Egyszülős Központ a nyár folyamán – jelentette be Nagy Anna. Első alkalommal Kapolcson, a Bondoró Fesztiválon vettek részt június 10. és 12. között, emellett júliusban ugyancsak Kapolcson a Művészetek Völgyében a PestBuda udvarban várják a betérő családokat. A rendezvénysorozat részeként minden nap 12.30 és 13.00 között írók, zenészek, előadóművészek, énekesek, színészek mesélik el kedvenc meséjüket az érdeklődő közönségnek, augusztusban pedig az Ördögkatlan Fesztiválon kínálnak színes programokat az odalátogató szülőknek és gyerekeknek.

Amíg a gyerekek festenek, gyúrnak, rajzolnak, arcot és kavicsot is díszítenek, addig mi a szülők számára fontos témákról beszélgetünk laikusokkal és szakemberekkel

– tette hozzá a központok vezetője.

Az egyszülős családokról Magyarországon a lakosság közel 10 százaléka él egyszülős családban. A gyermeket egyedül nevelő szülők 87 százaléka anyuka, az apák negyvenezren vannak. Az elmúlt negyven évben megduplázódott az egyszülős családok aránya, amelyeknek 50 százaléka szegény. Egy 2017-ben készült felmérés szerint az egyszülősök legfőbb problémái az elszigetelődés, az anyagi gondok és a gyermekekkel kapcsolatos ügyek, de a munkahelyi problémák és a mindennapi logisztika is sokaknak okoz gondot.

Borítókép: gyerekek köszöntik édesanyjukat reggel anyák napja alkalmából a Pápai család nyíregyházi otthonában 2019. május 5-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)