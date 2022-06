Szotyori-Lázár: A Jobbik szét fog esni

– Több pártszakadást nem visel már el ez a mozgalom: nincs tovább hova osztódni. Vagy egyben maradunk, vagy örökre megszűnünk – írta közösségi oldalán Szotyori-Lázár Zoltán szolnoki Jobbik elnökségi tag, aki szerint Gyöngyösi Márton az „utolsó mohikán”.

A Jobbik jelenlegi EP-képviselője Szotyori-Lázár Zoltán szerint az egyetlen, aki megmentheti a pártot, Gyöngyösi Márton „az utolsó mohikán”. A szolnoki Jobbik meghatározó vezetője pénteken hosszú elemzést tett közzé a Jobbik jövőjét illetően, melyben leszögezte, ha nem Gyöngyösi vezeti a pártot, a Jobbik szét fog esni.

– Több pártszakadást nem visel már el ez a mozgalom: nincs tovább hova osztódni. Vagy egyben maradunk, vagy örökre megszűnünk – írta Szotyori-Lázár Zoltán, aki úgy folytatta, politikai öngyilkosság olyan elnököt választani, aki a mostanra tisztán körvonalazódott két jobbikos szekértábor emblematikus képviselője.

– Az ugyanis nem elnökválasztás, hanem leszámolás lesz, melyben lesznek nyertesek és lesznek vesztesek. A jobbikos habitust ismerve pedig borítékolható, hogy a vesztesek nem fognak csendben betérdepelni a sarokba – fogalmazott a szolnoki jobbikos.

Ander Balázs a Jobbik végét jelentené



– Gondoljunk bármit is az elnökségnek a Jakab Péter lemondásában játszott szerepéről, az egészen biztos, hogy Ander Balázs neve mára egybeforrt a Jakab Péterrel szemben álló úgynevezett puccsistákkal. Éppen ezért személye elfogadhatatlan azoknak, akik elsősorban Jakab Péter hívására csatlakoztak a Jobbikhoz, jelenleg is már csak miatta vannak velünk, és az elnökség eljárását Jakab kapcsán gyomorforgatónak tartják. Azt is mondjuk ki őszintén, hogy

Ander Balázs győzelme esetén beülne a Parlamentbe és Jakab Pétert leváltanák a frakcióvezetőségről, aki ezt követően nagy valószínűséggel kiülne a frakcióból és kilépne a pártból.

Ez meggyőződésem szerint maga lenne az utolsó tőrdöfés az ezer sebből vérző pártnak – írta, kiemelve, Ander Balázs győzelme a Jobbik végét jelentené.



Földi sem lenne jobb

Földi Istvánról, aki Jakab támogatásával indul hét hét múlva a párt vezetéséért, Szotyori-Lázár azt mondta, „gondoljunk bármit a Földi Istvánnal kapcsolatban megfogalmazott vádakról, vagy hogy azoknak lehet-e egyáltalán valóságalapja, az biztos, hogy ezek az ügyek bőséges muníciót jelentenek a Fideszmédia számára”.

– Ha ne adj’ isten meg valamelyik vádról még „be is bizonyítaná” Polt Péter ügyészsége, hogy megállja a helyét, az maga lenne a katasztrófa egy Földi István által vezetett Jobbiknak. Azon sincsen tehát mit csodálkozni, hogy

Földi személye legalább ugyanakkora ellenérzést vált ki a másik oldalon– érvelt a jobbikos.

Gyöngyösi mint utolsó mohikán

Anderrel és Földivel szemben azonban Szotyori-Lázár szerint Gyöngyösi Márton esetében nincs szó indulatokról vagy elutasítottságról. – Ő nem tartozik egyik táborhoz sem, így szót tud érteni mind a „jakabistákkal”, mind a „puccsistákkal”, mind Földiékkel.

Nulla esélyt látok arra, hogy az ő győzelme esetén kilépési hullám indulna meg a Jobbikban.

Egy szóval: ő egészen biztosan egyben tudja tartani a pártot – szögezte le. Szerinte ami talán a legfontosabb Gyöngyösinél, hogy egyike azon keveseknek, akik még a 2010 előtti időszaktól velük vannak és folyamatosan döntéshozó pozícióban voltak a pártban. – Talán Z. Kárpát Dániel, Szabó Gábor és Balczó Zoltán maradtak még rajta kívül, de ők nem indulnak az elnökségért. Így nem túlzás azt állítani, hogy Gyöngyösi Márton az utolsó mohikán – hangsúlyozta Szotyori-Lázár Zoltán.

