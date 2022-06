Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a Ryanair

A Ryanair ne vonjon le utólagos díjat a magyar fogyasztók bankkártyáiról, viszont végre nyisson ügyfélszolgálatot Magyarországon!

– kezdeményezte közleményükben a Védett Társadalom Alapítvány. A szervezet fogyasztóvédelmi szabályozással is foglalkozó Budapest Bizottsága súlyosan jogsértőnek tartja, hogy a Ryanair utólagosan meg kívánja terhelni azoknak a magyar fogyasztóknak a bankkártyáját, akik korábban már megvették nála a repülőjegyeket. Mint írják, a Ryanair a bankkártyák utólagos megterhelésével megsérti a fogyasztók jogait és a magyar és európai uniós jogszabályokba ütköző tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

A Védett Társadalom Alapítvány közleményükben

felszólítja az írországi Ryanair vállalatot, hogy a magyar kormány fogyasztóvédelmi eljárásának befejeződése előtt ne vonja le a fogyasztók bankkártyájáról az utólag felszámított jogtalan díjat. Egyúttal arra bátorítják a fogyasztóvédelmi hatóságot, hogy mielőbb ideiglenes intézkedést foganatosítson a Ryanairrel szemben, és ideiglenes végzéssel tiltsa meg, hogy az eljárás befejeződéséig az ír légitársaság a magyar fogyasztókat zsarolhassa, bankkártyájukról az utólagos díjat levonja.

Szerintük elfogadhatatlan, hogy a Ryanair másodrendű európaiakként kezeli a magyar fogyasztókat, és nem ad megfelelő lehetőséget a fogyasztói panaszok benyújtására. „A jelenlegi visszaélés fényében is jogos elvárás, hogy a nagyszámú magyarországi fogyasztónak külföldről szolgáltatást nyújtó vállalatok, mint a Ryanair és a Facebook kötelesek legyenek a magyarországi fogyasztók számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatot üzemeltetni, ott is fogadni a fogyasztói panaszokat” – emelte ki a Védett Társadalom Alapítvány, majd hozzátették: „Erre az energiaszolgáltató vállalatokat a fogyasztóvédelmi törvény már most is kötelezi, igazságos lenne a kötelezettség további iparágakra kiterjesztése.”

Borítókép: A Ryanair egy írországi központú diszkont-légitársaság egyik Boeing–737-es típusú utasszállító repülőgépe emelkedik fel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)