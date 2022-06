Újabb nyár, újabb fővárosi dugók

Hozzátette, megérti, hogy a főpolgármester nem közlekedésmérnök, de a Városházán is és a BKK-nál is számtalan jó szakember van, akik korábban is meg tudták és most is meg tudnák oldani ezeket a feladatokat, ha a politika engedné nekik a szakmai munkát.

– Szépen hangzik, hogy az embereknek akarják átadni a rakpartot, de nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, ha pont azon a belvárosi szakaszon zárják le az utat, ahol a főváros észak–dél irányú közlekedése zajlik. Az emberek ugyanis nemcsak a fűben ücsörögni szoktak, hanem eljárnak dolgozni, bevásárolni, iskolába viszik a gyerekeiket, és néha szórakozni is mennek

– magyarázta Wintermantel Zsolt. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kifejtette: ha Karácsony Gergely 2020 februárjában aláírja a Lánchíd felújításáról szóló szerződést – amit még Tarlós István idején készítettek elő –, akkor már lehetne ott közlekedni, és nem került volna legalább ötmilliárd forinttal többe a felújítás.