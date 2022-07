A tűzzel játszik Gyurcsány Ferenc

Mire készülnek?

Ismert: a kisadózó vállalkozók tételes adója, azaz a kata módosítása ­miatti tiltakozás ürügyén Gyurcsány Ferenc rendre lázadást emleget, a hatalom átvételére tesz ködös utalásokat, illetve útszéli stílusban sértegeti Orbán Viktort. „Nem kétséges: a végén veszíteni fog. A valóság megmutatja, ki az úr a háznál. És nem Orbán. Iszonyatos lesz az ébredés” – írta a napokban a bukott miniszterelnök. Hozzátette: Mi megtanultuk a leckét. 2002 leckéjét, 2006 leckéjét és 2022 más természetű leckéjét. Készülünk.

Egy másik, konkrétan „lázadás” című bejegyzésében Gyurcsány megértéséről biztosította „a budapesti hidak lázadóit”. „Rosszul működő rendszert bontani hazafias tett. Akkor is, ha a rendszerbontók az ellenzék intézményes szereplőivel, szóval velünk szemben is bizalmatlanok. Lázadásuk a kormánnyal való megalapozott ellenszegülésből ered, de messzebbre mutat. Hogy mi lesz a vége, az csak részben múlik a lázadókon. Sokkal inkább azon, hogy a lázadás tettekben is megtestesülő vágya hány ember lelkét, szívét, értelmét keríti majd hatalmába. A lázadók mintha készülnének valamire. Hogy révbe érnek-e, nem tudom. De igaz, készülni kell” – írta.

Hazudni kormányon és ellenzékben

A DK elnökének lázadásra buzdító szavai azonban többszörösen is álságosak és hazugok. Míg a mostani kormány az egész Európát sújtó gazdasági és energiaválság, illetve a közvetlen szomszédunkban zajló háború miatt kénytelen meghozni egyes intézkedéseket és minimalizálni a károkat, addig Gyurcsány miniszterelnökként mindezek nélkül sodorta a csőd szélére Magyarországot. Sőt, elhíresült őszödi beszédében maga jelentette ki, hogy trükkök százai mellett „a világgazdaság pénzbősége” segítette kormánya túlélését. Arra, hogy ennek ellenére az ország anyagi és erkölcsi csődbe jutott, ugyancsak ő adta meg a választ: „És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a sz…rból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?” Nem utolsósorban Gyurcsány ekkor még egészen másként vélekedett a tiltakozókról. – Lesznek tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt. Előbb-utóbb megunják, hazamennek – jelentette ki cinikusan a bukott miniszterelnök.

Csak a balhé

Az Origó bemutatott néhány megdöbbentő felvételt, amelyeken jól látható, hogy a baloldal által felhergelt emberek miként köpködtek, trágárkodtak, mutogatták magukat meztelenül és ütötték a rendőröket a katamódosítás ürügyén. Mivel a „lázadók” baloldali politikusok kezdeményezésére foglalták el a Margit és az Erzsébet hidat, a Központi Nyomozó Főügyészségen több ellenzéki politikussal összefüggésben is közérdekű üzem működése megzavarásának bűntettének gyanúja miatt indíthat nyomozást. A tiltakozók feltüzelésében aktívan részt vett a Párbeszédből Szabó Tímea, a villabotrányba keveredett Tordai Bence és Mellár Tamás, az MSZP-ből Vajda Zoltán, a Momentum új elnöke, Gelencsér Ferenc, illetve a Kutyapárt két vezetője, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna.