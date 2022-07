Bujkál, rejtegeti a központját az MSZP?

Az MSZP „vörös erődként” emlegetett Villányi úti központján sehol nem látható a párt emblematikus szegfűs logója, mintha a szocialisták ott sem lennének – szúrta ki a Magyar Nemzet. Ennek minimális nyomához be kell menni az épületbe, ahol egy táblán, számos más szervezet és gazdasági társaság mellett látható, hogy az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjának is itt van az irodája. Ez már csak azért is furcsa, mert az Országgyűlés Hivatala ingyen biztosít irodahelyiségeket a képviselőcsoportok működéséhez. A párt sajtóosztálya lapzártánkig nem reagált megkeresésünkre, hogy székházukon miért nem látható a logójuk, illetve a frakciójuknak miért itt van a központja.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanakkor megállapítható, hogy a Villányi úti épület inkább a szocialisták haveri alapú pénzosztásainak a színtere, mintsem a politikacsinálásé.

A Magyar Nemzet már 2020-ban beszámolt arról, hogy Tóth Bertalan társelnök, frakcióvezető januárban „az MSZP országgyűlési képviselőcsoport alaptevékenysége ellátásához szükséges tanácsadói tevékenység végzése, tanulmányok, elemzések elkészítése” címen 33 milliós megbízást adott a párthoz ezer szállal kötődő Sapienza Kft.-nek, mindössze hat hónapos időszakra.

A Villányi út 11–13. szám alatti ingatlanon lévő 217 négyzetméter alapterületű irodahelyiségek egész éves bérlésére az MSZP elnöke 10,5 milliós szerződést kötött a Sapienza Plus Kft.-vel.

Ez már csak azért is érdekes, mert a szocialisták korábban hevesen tagadták, hogy eladnák a családi ezüstként számontartott Villányi úti székhelyüket, amely a párt által alapított Villányi úti Konferencia-központ és Szabadegyetem Alapítvány tulajdona – amely ugyancsak az épületben található. Úgy tűnik, a hatezer négyzetméteres ingatlan egy részét mégis eladhatták, amit azóta visszabérelnek. A cégadatok szerint a Sapienza Plus Kft.-t 2019-ben alapították, tevékenysége pedig „saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”.

A Sapienza Kft.-t egyébként 2019. januárig az MSZP korábbi pártpénztárnoka, Puch László tulajdonolta, akitől Török Ottó, a második Gyurcsány-kormány sportszak­államtitkára vette át a stafétabotot.

A tulajdonosváltás után nem sokkal a vállalat egy új leánycéget is alapított, ez lett a Sapie­nza Plus. Egyébként magától a Sapienza Kft.-től 2011 és 2019 eleje között az MSZP összesen 411 millió forintért rendelt tanácsokat, elemzéseket és nyomdai szolgáltatásokat.

A jelek szerint Tóth Bertalan, aki 2016 júniusától vezeti az MSZP ország­gyűlési képviselőcsoportját, 2018 óta pedig a pártot is, valóságos rekorder a megbízási szerződések terén: a szocia­listák frakciója csak 2017-ben 67 alkalommal, összességé­ben 209 867 071 forintot költött ilyen célra a számára nyújtott támogatásból. De nagy vissz­hangot keltett,

amikor Tóth 2019 márciusában mindössze négy hónapra harmincötmillió forintos elemzői, tanácsadói szerződést kötött a Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft.-vel, amit egy nappal a megbízás előtt jegyeztek be, székhelye pedig a Villányi úti központ.

A társaságot az a Szeredi Péter vezeti, aki korábban az MSZMP KB munkatársa, a Medgyessy-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzőközpont vezetője, a Gyurcsány-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal főtanácsadója, majd a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke volt.

Borítókép: Tóth Bertalan (Fotó: Balogh Zoltán)