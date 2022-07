Életfogytiglani fegyházat kapott B. László VV Fanni meggyilkolása miatt

Tettéért életfogytiglani fegyházra ítélték a vádlottat, azzal, hogy legkorábban 25 év letöltése után vizsgálható meg a feltételes szabadlábra helyezése. Emellett 24 millió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetnie a magyar államnak.

B. László ölben vitte ki kocsijához az ájult (vagy halott?) Fannit. Forrás: Törvényszéki bizonyíték

Az ítéleti tényállás szerint B. László a vádbeli időszakban állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, eközben viszont költekező életmódot folytatott, amit csak úgy volt képes fenntartani, hogy rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős tartozásokat halmozott fel. B. egy ismerősén keresztül tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó VV Fanni jó anyagi helyzetéről, jelentős bevételeiről, illetve a lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. B. László ennek hatására elhatározta, hogy a lánytól megkísérel egy nagyobb összeget szerezni, azonban ő elzárkózott a személyes találkozótól.

Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy azt akár erőszakos úton is megszerzi a sértettől. 2017. november 20-án este – miután a sértett a saját lakásába beengedte – a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon – de számolva akár a sértett halálával is – bántalmazta a nőt.

A fellelt értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a helyszínről. A vád szerint a bántalmazás következtében elhunyt sértett holttestét a vádlott összekötözte, és egy nehezéket erősített rá, majd azzal együtt a Dunába dobta.

VV Fanni holtteste nem került elő. B. László pedig csak annyit hajtogat, nem bántotta a lányt, csak amikor ájultan találta, a barátnője kérésére elszállította bizonyos „problémamegoldó emberekhez”, akiknek átadta őt. Ezt a védekezést azonban a bíróság nem fogadta el, hiszen a bizonyítási eljárás során az égvilágon semmi sem igazolta az állítást.

Az ítélet rendelkező részének kihirdetése után az eddig bűnügyi felügyelet alatt lévő B. Lászlót azonnal letartóztatta a bírónő, az elítéltet bilincsbe verték, majd az ítélet indoklása után a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át.

Az elsőfokú ítélet fellebbezések miatt nem jogerős.

Borítókép: B. László a helyszíni tárgyaláson a bírónőnek meséli el, hogy szerinte mit tett, illetve nem tett (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)