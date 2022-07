VV Fanni-gyilkosság: életfogytiglani, vagy öt év vár a vádlottra

A vádirat szerint B. László a vádbeli időszakban állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, eközben viszont költekező életmódot folytatott, amit csak úgy volt képes fenntartani, hogy rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős tartozásokat halmozott fel. B. egy ismerősén keresztül tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó VV Fanni jó anyagi helyzetéről, jelentős bevételeiről, illetve a lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. B. László ennek hatására elhatározta, hogy a lánytól megkísérel egy nagyobb összeget szerezni, azonban ő elzárkózott a személyes találkozótól.

Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége, ezért úgy döntött, hogy azt akár erőszakos úton is megszerzi a sértettől. 2017. november 20-án este – miután a sértett a saját lakásába beengedte – a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon – de számolva akár a sértett halálával is – bántalmazta a nőt.

A vádlott viszi ölben a magatehetetlen VV Fannit (Forrás: ipari kamera felvétele)

A fellelt értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a helyszínről. A vád szerint a bántalmazás következtében elhunyt sértett holttestét a vádlott összekötözte és egy nehezéket erősített rá, majd azzal együtt a Dunába dobta. Az ügyészség a vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolja.

Kérdés, mire elegendő a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékok láncolata. VV Fanni holtteste nem került elő, a konkrét gyilkosságra semmilyen bizonyíték nincs, a vádlott pedig körömszakadtáig tagad.

Az ügyésznő a több mint négyórás perbeszéde végén kijelentette, a közvetett bizonyítékok, a vádlott viselkedése és hárításai alapján egyértelmű, hogy VV Fanni meghalt, és erőszakos halálához köze van B. Lászlónak. Ugyanakkor az ügyész szerint a szándékos emberölést nem lehet bebizonyítani, de azt, hogy a sértett már nem él, s a halálához B. Lászlónak köze van kimutatja a vádlott személyisége, hárításai, a közvetett bizonyítékok láncolata.

Az ügyészi perbeszédből kiderült: Fanni naplót írt, amelyben lejegyezte, hogy a halála előtti időszakban jól keresett, a testéből élt, volt olyan hónap, hogy 2-2,5 millió forintot is megkeresett. A sok pénz azonban nem volt jó hatással rá, a halála előtti időszakban egyre jobban rettegett, pedig senkitől nem kapott fenyegetést.

Két dologtól félt, az egyik, hogy megáll a szíve, ezért igyekezett a lehető legegészségesebben élni. Nem ivott, nem drogozott. A másik félelme az volt, hogy valaki rátör a saját otthonában. Fanni egy idő után annyira félt, hogy senkinek nem adott kulcsot a lakáshoz, még a saját szüleinek sem. Mintha megérezte volna a bajt.

A vádhatóság képviselője életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását indítványozta. B. László az utolsó szó jogán órákat beszélt főleg arról, hogy ő nem bántotta a lányt.

Az állítja: a lány barátnője hívta őt a lakásba azzal, hogy Fanni rosszul van. Ő lecipelte az alélt lányt az autójához a garázsba, majd bizonyos problémamegoldó embereknek adta át. Csakhogy erre semmilyen bizonyíték nem került elő a tárgyalás során.

A személyi szabadság megsértését B. László elismerte a tárgyalás során. Nem is tagadhatta le, hiszen a VV Fanni bérlakásának garázsában működő térfigyelő kamera felvette, amikor a lány eltűnése napján B. László ölben cipeli saját autójához Fanni alélt testét. A személyi szabadság megsértéséről elsőként B. László rokona és első ügyvédje, Brodmann Péter beszélt, unokaöccse utána aztán megismételte azt a bizonyítási eljárás során. Ezért a bűncselekményért azonban legfeljebb öt évre ítélhetik B. Lászlót.

Borítókép: B. László vádlott Farkas Gabriella bírónő előtt. (Fotó: Magyar Nemzet-archív)