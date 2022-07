Ezekből a forrásokból pénzelik az Átlászó.hu-t

Tényekre válaszul: a helyi hálózatépítő önérzetes visszatámadása

A Magyar Nemzet 2022 elején belsős információkkal publikált cikksorozatot a Soros György alapítványi birodalma által kontrollált nyugati sajtó befolyásáról, így a Magyarország elleni elfogult médiahadjárat pontos hátteréről is. Az Átlátszó hevesen reagált a cikkekre, és tagadni próbálták a balliberális portálok egyoldalúságát, elfogultságát. A Magyar Nemzet a következőt idézte Andrej Noskótól, az Open Society Foundations exigazgatójától:

Egyszerű realitás, a médiában zömében balliberális emberek dolgoznak. Ez annak köszönhető, amit kiválogatási elfogultságnak nevezhetnék.

A Telexen az Átlátszó portálra támaszkodó cikkben az volt erre a reakció, hogy a jobboldali sajtó politikai céloknak megfelelően kontextusból kiragadott, rövid részleteket közöl.

Természetesen a média több (és gyakran egymásnak ellentmondó) valóságot is konstruálhat, és az Átlátszó is kísérletet tesz egy saját valóság megteremtésére az olvasóik körében, nem egyszer szenzációhajhász célzatú, és jól láthatóan politikai indíttatású cikkek és elemzések ezreinek publikálásával évente. Ehhez pedig megvan a nemzetközi hátterük, és a donorjaik is.

Soros alapítványi birodalma nagyságrendileg 15-20 millió dollárt (azaz legalább 6-8 milliárd forintnak megfelelő pénzeszközt) fordít a Magyarország és annak nemzeti kormánya elleni jogi, politikai és kommunikációs küzdelemre. Tény, hogy ebből a rengeteg pénzből az Átlátszó (és a többi balliberális magyar médium) közvetve-közvetlenül évi több tíz millió forinthoz jut hozzá saját pénzügyi beszámolói alapján.

Az elmúlt években bőségesen volt is forrásuk, így az Átlátszó néhány éve azzal került be a hazai hírekbe, hogy a 2018-as választási kampány időszakában pályázatot hirdetett vidéki újságírók toborzására. A projektet nyíltan egy Soros-alapítvány, az Open Society Initiative for Europe finanszírozta. Ennyit az Átlátszó álfüggetlenségéről és a korrupció elleni harcuk hitelességéről – teszi hozzá a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Bodoky Tamás, az Átlátszó.hu főszerkesztője (Fotó: MTI/Kovács Attila)