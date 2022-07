Karácsony be nem tartott ígéretei

Csupán zöld tanácsadást kínál az érdeklődőknek, ami, lássuk be, nem több, mint hiperpasszív látszatintézkedés. Pont az, amit a főpolgármestertől megszokhattunk – írta közösségi oldalán a Fidesz–KDNP budapesti frakciója, majd hozzátették: Karácsony Gergely a 2019-es főpolgármesteri kampányában azt ígérte, hogy a fűtési szezonban lakásrezsi-támogatást ad a rászoruló nyugdíjasoknak és kisgyerekes családoknak, húszezer forinttal támogatja majd őket.

Most, az energia-veszélyhelyzet idején Facebook-posztjában érdemi segítséget követel a kormánytól úgy, hogy közben három évvel ezelőtti ígéretét sem tartja be, és a főpolgármester látszatintézkedésekkel próbálja leplezni, hogy még mindig nem teljesítette az egyik konkrét választási ígéretét – emelte ki a poszt.

A főpolgármester választási programjával kapcsolatban utánanéztünk többek között annak, hogy a lakhatási támogatásról milyen ígéretet tett. Budapest első embere egy 2019-ben kelt nyilatkozatában arról értekezett, hogy az előző évben az egész világon Budapesten nőttek a leggyorsabban az ingatlanárak. Akkori álláspontja szerint a főpolgármesternek igenis van dolga a budapestiek lakhatásával, letörli majd az albérletárak növekedését, a nonprofit lakásszektor hathatós növelésével meg fogják szüntetni a lakhatási válságot. Tény, hogy budapestiek százezrei – nem csak a legszegényebbek – szenvednek az elszállt lakásbérleti díjak miatt. Látható, hogy sokkal több önkormányzati lakásra lenne szükség, mégis évek óta egyre kevesebb van. A főpolgármester mégsem az ő problémáikra talál megoldást, hanem helyette a saját elképzeléseivel kísérletezett. Ilyen próbálkozása volt például a sivár életkörülményekkel és a rendőrség gyakori megjelenésével jellemezhető – Pikó András vezette – VIII. kerületben a Kőbányai út 22. és környéke, ahová Karácsony Gergelyék hajléktalan embereket költöztettek a bérlakásokba. A környéken azóta is sok az eldobált tű és fecskendő, a bódult állapotú szerhasználók megjelenése mindennapos. Többek között az épület körüli csótányokról, koszról, eltérő komfortfokozatú lakásokról számolt be tavalyi tudósításunk, vagyis ilyen körülmények között élnek azok a bérlők, akik mellé korábban hetvenegy lakásba költöztetett hajléktalan embereket a Karácsony Gergely vezette főváros és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei.