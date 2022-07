Marad a hidegfront, helyenként eső várható

Észak felől okklúziós front felhőzete, illetve gyenge csapadékrendszere nyúlik be fölénk, így a Dunakanyar és Budapest tágabb környezetében, valamint az Alföld nyugati, középső részein időszakos, többnyire gyenge eső valószínű. Mindeközben az északkeleti megyékben inkább erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint záporok, intenzív csapadékkal kísért zivatarok lesznek jellemzőek. A délnyugati, nyugati megyékben várható a legtöbb napsütés, és csapadéknak is arrafelé a legkisebb az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet nagyobb területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 24 és 29 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon azonban több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet– írja a Met.hu.

Fotó: Met.hu

Estefelé Keleten is fokozatosan megszűnik a csapadék, ezzel párhuzamosan nyugat felől az ország nagyobb részén kiderül az ég. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között valószínű, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket– írja a Köpönyeg. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)