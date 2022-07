Választásokat dönthet el a hibrid hadviselés

Ilyen eszközökkel egyértelműen meg lehet vezetni politikusokat, s ez a hibrid hadviselésnek egyre inkább része lesz

– mondta. A biztonságpolitikai szakértő szerint egyetlen sajtóorgánumnak sem lenne szabad elköteleződnie sem az ukrán, sem az orosz narratíva mellett. – A magát függetlennek és objektívnek nevező baloldali sajtó azonban szinte teljesen átveszi az ukrán narratívát. Csak ukrán híreket közölnek, és elegánsan elsiklanak a háború okai felett is. Olvashattunk már arról, hogy milyen gyenge az orosz hadsereg, Putyin halálos beteg, hamarosan meghal. Ha azonban több forrásból tájékozódunk, rájövünk, hogy mindez a megtévesztés része. Hiszen már gyakorlatilag az oroszok kezében van Ukrajna egyötöd része – magyarázta Georg Spöttle.

Hazánk is célpont

Az elemző elmondta, a hibrid hadviselés keretei közé tartoznak az álcivil szervezetek, valamint a hazai és nemzetközi baloldali sajtóorgánumok által hazánkról terjesztett álhírek is. A szakértő emlékeztetett, korábban azt írták, hogy Magyarország egy fasiszta állam, nincs sajtószabadság, a világjárvány alatt pedig azt, hogy nem működik a parlament.

És hogy ez mennyire hatásos?

– tette fel a kérdést a szakember. Vannak Amerikában élő rokonaim – folytatta –, akik a CNN-ből és a The Washington Postból tájékozódnak hazánkról, és elhiszik az álhíreket. Tőlem is megkérdezik, hogy miért élek itt, amikor ez egy szörnyű hely, hiszen másról sem ír a The Washington Post.

Georg Spöttle szerint mindez azért történik, mert hazánkban erős, nemzeti kormányzás folyik, s ezt akarja megroppantani a liberális elit. Nálunk ugyan nem jártak sikerrel, de a szakértő szerint tény, hogy a hibrid hadviselés választásokat dönthet el, ha a támadott felek nincsenek résen. – Munkába menet gyakran látom a metrón, hogy nagyon sok fiatal olvas épp Telexet vagy 444-et a telefonján.

Ha csak innen tájékozódnék, valószínűleg depressziós lennék.

Azt olvashatnám, hogy diktatúrában élünk, ötezer forint a lángos a Balatonon. Ehhez képest néhány nappal ezelőtt lementem a magyar tengerhez. A földvári kikötőben hatszáz forintért vettem lángost, és alig találtunk szállást. Az emberek jól élnek ma, és ezt érzik is. A többség itthon ezért nem dől be az ilyen jellegű írásoknak – magyarázta. Az elemző azt tanácsolja az olvasóknak, hogy „igyekezzenek ­sokrétűen tájékozódni, és ne vegyenek semmilyen hírt készpénznek”.

Borítókép: Georg Spöttle (Fotó: Éberling András)