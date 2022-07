Milliós fizetéssel vették fel Simont

Mint arról beszámoltunk, a főpolgármester tanácsadóinak bőven jutott illetményfejlesztés és akadtak olyanok is, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt legutóbb a havi fizetése: Jávor Benedek ugyan nem tanácsadó, de ő is jelentős pénzhez jut a baloldali vezetésnek hála, hiszen a főváros brüsszeli képviseletének vezetője, havi 990 ezer forintért. Illetményfejlesztésben részesült többek között Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó is, aki kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek. A városházi tanácsadókat érintő legutóbbi fizetésemelés mértéke 27 és 99 százalék közötti volt.

Borítókép: Karácsony hivatalának új kommunikációs vezetője június közepén állt munkába (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)