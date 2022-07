Veszélyes szintre lépett a migrációs nyomás

Hamarosan elkészül a Belügyminisztériumban a kormánynak szánt előterjesztés a határvadászegységekről, a déli határt védeni hivatott új fegyveres alakulat létrehozásáról – értesült lapunk.

A javaslatban a szükséges létszám mellett a fegyverzet, a technikai felszerelés, a kiképzés menete és költségei mellett szerepelni fog a leendő alakulat tervezett működtetési költsége is. Lapunk úgy tudja, az egyszerűség kedvéért csak határvadászoknak hívott alakulatba szívesen látják majd azokat a volt határőröket, akiknek van helyismeretük, valamint koruk és egészségügyi állapotuk megengedi, hogy szolgálhatnak a déli határon. Az érintettek jó része jelenleg az Országos Polgárőrszövetség határvédelmi tagozatában szolgál.

Gyurcsányék felszámolták

Az egykori határvadászszázadok mintájára fogják megszervezni a rendőrségen belül az önálló határvédelmi alakulatot. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ezzel kapcsolatban korábban azt nyilatkozta: a Belügyminisztériumhoz tartozó egykori önálló határőrségnek is működtek határvadász századai, ezeket 2006-ban a Gyurcsány-kormány számolta fel. Az önálló határőrség felállításáról Bakondi azt közölte: az állomány nem rendőrökből, nem is katonákból áll majd, hanem olyan emberekből, akik kizárólag a határőrizeti feladatokat látják el, csak erre kapnak majd kiképzést. Így lehetőség lesz arra, hogy a katonákat kivonják a határőrizeti feladatokból, hiszen a hadseregnek az a fő feladata, hogy az ország fegyveres védelmére készüljön.

Új veszélyességi szintre lépett a migrációs nyomás. A migránsok egyre agresszívebbek, erőszakosabbak, már felfegyverkeznek és használják is a fegyvereket – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szabadkán, ahol szerb hivatali kollégájával, Nikola Selakoviccsal találkozott.

– Fokozódik a menekültválság, ráadásul mi, magyarok – alapvetően egyedüliként – szembesülünk kihívással egyszerre délről és keletről, mondhatni kettős nyomás alatt állunk – hangsúlyozta Szijjártó.