A DK pesterzsébeti alpolgármestere személyeskedve próbálta kimagyarázni, miért mondott le

Nemes László pénteken egy pesterzsébeti Facebook-csoportban jelentette be, hogy a körülötte kialakult botrány miatt lemond alpolgármesteri pozíciójáról. A DK-s politikus döntése mögött az áll, hogy a XX. kerületi önkormányzattól kapott taxikártyáját a családja is használta, valamint a benzinkártyával is trükközhetett. Nemes 2,6 millió forintért tankolt üzemanyagot 2019 ősze óta Skoda Octaviájába.