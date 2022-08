A DK szóvivőjének helyéről szavaznak Isaszegen

„Be vagyunk jelentve a kerületben, sokat tartózkodunk ott, a költözésünk folyamatban van” – nyilatkozott, azt is megemlítve: egy országgyűlési képviselőnek nem is kell a kerületben élnie, mert országos ügyekkel foglalkozik. Barkóczi Balázs miatt helyben az MSZP jelöltjét is visszaléptették az országgyűlési választáson, amelyen végül a voksok 45 százalékát begyűjtve nyert a baloldal számára kedvező körzetben. Közösségi oldalán azóta is bizonygatja, hogy a helyieket képviseli, augusztus 20-án pedig együtt szelte fel az új kenyeret a kerület DK-s polgármesterével, Cserdiné Németh Angélával.

Barkóczi megüresedett isaszegi képviselői helyére ezúttal is hárman pályáznak, a Fidesz–KDNP jelöltje változatlanul Prosits Tiborné, a baloldali pártok (a Jobbik kivételével) Balajti Zsoltot támogatják. Harmadikként a Munkáspárt jelöltje, Kovács István indul.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Barkóczi Balázs (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)