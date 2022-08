A Jobbik Facebook-oldalait viszik Jakabék

Az új brand építése egyébként az évek óta létező jobbikos IT-oldalak elvételével sem egyszerű, hiszen a követők száma messze alulmarad a Jobbiknál maradt központi csoportokénál. Érpatak esetében például a Jobbiknak tízezer követője van, ezzel szemben a Jakabék által elhappolt, ma már Nép pártján Érpatak néven futó oldalt csak 611-en kísérik figyelemmel.

Ezzel együtt a Jobbik sincs könnyű helyzetben, hétfőn újabb tagjuk jelentette be, hogy kilép a pártból, és Jakabhoz csatlakozik. Salamon Gergő távozása várható volt, a Hajdú-Bihar megyei elnök ugyanis már korábban közölte, ha Jakab Péter úgy döntene, hogy új pártot alapít, akkor nemcsak ő fog vele menni, hanem jó eséllyel a kelet-magyarországi tagság jelentős része. Salamon a Telexnek azt mondta, vele együtt várhatóan a párt számos hajdú-bihari tagja is ki fog lépni a közeljövőben, a végén pedig csak egy tagszervezet és összesen négy-öt Jobbik-tag maradhat a megyében. Arról is beszélt: várhatóan ő is, a pártból kilépő társai is csatlakoznak majd Jakab Péter új formációjához. Pár napja Zágráb Nándor, a Jobbik Pest megyei elnöke jelentette be távozását a pártból, mondván, Jakab kiszorítása a Jobbikból az utolsó csepp volt a pohárban. Közölte, „maradnak a nép pártján”, és csatlakozik Jakab Péterhez, aki szerinte „hamarosan ismét az ellenzék legnépszerűbb politikusa lesz”.

Az elmúlt napokban feloszlott jobbikos alapszervezetek közül egyébként kettő Hajdú-Bihar megyei, három Pest megyei, míg a Jakab hátországának számító Borsodban hét, Szabolcsban pedig, amely az erőszakbotrányba keveredett Földi István megyéje, hat szervezet döntött a párt elhagyása mellett.

Borítókép: Jakab Péter (Fotó: Facebook/Jakab Péter)