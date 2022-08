Bezárják a kiskaput az illegális migránsok előtt

Toborzás a Szigeten

A Mohácsi-szigeten megerősített rendőri és katonai járőrözés mellett polgárőrök bevonásával védik a magyar állam határát. A polgárőrök helyismerete itt is aranyat ér, csakúgy, mint a migránsok veszélyeztette többi térségben is. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos az Országos Polgárőrszövetséggel arról tárgyalt, hogy a polgárőröket minél inkább be kell vonni a határvédelmi feladatokba. A Budapesti Rendőr-főkapitányság eközben jelezte, hogy a Sziget fesztiválon határvadász-toborzó pontot működtet. A határvadász hivatás vagy az iskolaőri pálya iránt érdeklődőket a prevenciós ponton várják.