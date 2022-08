Dömötör Csaba: A Tranzit a jobboldali közösségek egyik legfontosabb találkozási pontja

A mi vitánk a többihez hasonlóan az ország helyzetéről és jövőjéről szól, tehát alighanem mindenről is lesz szó. Háborúról, békéről és gazdasági kilátásokról. Sokan kérdezik egyébként már most, hogy hol lehet majd követni ezeket a vitákat. Élőben a Facebookon, emellett a szervezők utólag is közzéteszik őket a Tranzit oldalain. Úgy tudom, a Hír TV is tudósít majd az eseményről