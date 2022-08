Élő adásban közvetítette a soroksári túszejtését az egyiptomi férfi

Az előzményekhez tartozik, hogy Rabea M. 14 évvel ezelőtt érkezhetett Európába, több-kevesebb időt töltött a szomszédos országokban, például Szlovákiában. Volt élettársával 12 évvel ezelőtt ismerkedett meg külföldön, tíz éve költöztek Soroksárra, a nő édesapjával közös családi házba. Megszületett kislányuk, és nyolc évig éltek élettársi kapcsolatban. Az anya valamit megérezhetett, mert soha nem utazott ki Rabea M.-mel Egyiptomba, a kislány csak magyar állampolgár lett, egyiptomi nem, útlevelet sem csináltatott neki az anyja, akinek két éve vált rémálommá az élete.

Az egyik nap felvette M. asztalon hagyott mobiltelefonját, odébb akarta tenni az útból. Nem nézett bele, ám a férfi rárontott és agyba-főbe verte, súlyos sérüléseket okozva.

Az asszony utólag rakta össze, hogy M.-nek lehetett valakije ő mellette, ezért reagált így. A hatóságok bíróság elé vitték a férfit, akit súlyos testi sértés miatt egy év szabadságvesztésre ítélték azzal, hogy a büntetés végrehajtását két évre felfüggesztették. Emellett távolságtartási végzést is hoztak ellene, nem közelíthette meg az asszonyt kétszáz méterre. Ennek ellenére M. a kislány iskolájának közelébe, attól éppen mintegy kétszáz méterre költözött.

A 41 éves egyiptomi Rabea M.-re súlyos börtönévek várnak. (Forrás: Facebook)

Az asszony négy hónappal ezelőtt megismerkedett egy magyar férfivel, akivel azóta együtt élnek.

Az apa akkor láthatta a gyermeket, amikor csak akarta, el is vihette magához, és mindig vissza is vitte a megbeszélt időre. Egészen a múlt hétig.

Augusztus 19-én ismét elvitte magához a gyereket azzal, hogy másnap visszaviszi őt Soroksárra, az anyához. Azon a pénteken a Rukkel-tóhoz ment apa és lánya, a közösségi oldalon kiposztoltak szerint nagyon jól érezték magukat, a férfi nem tűnt elkeseredettnek. A kislányt mégsem vitte vissza szombaton. Az anya keresni kezdte. Ránézett volt párja Facebook-oldalára is, ahol furcsa bejegyzésekre bukkant. Amikor még minden rendben volt közöttük, kitaláltak egy titkosírás-szerűséget, az angol szavak kezdőbetűit leírva üzentek egymásnak. A férfi most is ezt használta, és azt írta egyebek mellett a gyereknek címezve: megölöm az anyádat...

Az asszony új élettársával ment a gyerekért, akit csak óriási üvöltözés után adott vissza az egyiptomi férfi, kilökte a gyereket az utcára, „nesze, vidd...” felkiáltással.

Az anya hétfőn a korábbi ügyét nyomozó rendőrtiszthez ment, majd kedden a nyomozást felügyelő ügyészhez. Éppen feljelentést tett, amikor édesapja értesítette a túszejtésről.

Rabea M. kedden Soroksárra ment, egy zacskónyi csokit akasztott a kapu belső kilincsére és megbújva várt. A nagypapa kijött megnézni, mi az.