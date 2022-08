Horváth József: A liberális nővédő szervezetek most is hallgatnak

Letartóztatta – egyelőre harminc napra – a nyomozási bíró a saját kislányát túszul ejtő, 41 éves egyiptomi férfit. A döntés nem jogerős, mivel a gyanúsított és a védője fellebbezett. A gyanúsított három éve már összeverte magyar élettársát, amiért első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Most 18 év alatti személy sérelmére, aljas indokból és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése miatt felel. Bizonyítottság esetén akár 12 évet is kaphat, valamint végleg kiutasíthatják az országból.

A történtek azonban egy sor furcsaságra mutatnak rá

– nyilatkozta lapunknak Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Rámutatott: a nyugati médiában, hollywoodi filmekben rendszeresek azok a pozitív üzenetet küldő filmek, történetek, amelyek bemutatták s bemutatják, milyen trendi dolog az, ha egy szerelmes fiatal egy más kultúrából érkező, más vallású, más bőrszínű társat választ magának.

− Tudjuk, hogy a szerelem szubjektív érzés, és a szívnek nehéz parancsolni, de amikor a médiából, a filmekből ilyen ösztönzés is éri egyre-másra az embereket, akkor nyilvánvaló, hogy egy sor fiatalnál nyitott fülekre talál az üzenet, és a párválasztásukban is befolyásolja őket. Ne felejtsük el azt sem, hogy sok esetben ha más kultúrából, más vallású, más bőrszínű párt választ magának valaki, a kortársak, a barátok gyakran irigykednek rájuk, mert ők többet utazhatnak, érdekesebb az életük, mennyire sokszínűek, mennyire megértők, és ezt látják messziről is.

Társaságban is ők lesznek a középpontban. Úgy gondolom, hogy hosszú évek óta ez az úgynevezett érzékenyítésnek az egyik iránya a liberálisok között

− fogalmazott a szakértő.

Horváth József szerint amikor a fiatalok találkoznak azzal a szubjektív érzéssel, amit szerelemnek hívunk, akkor sokkal könnyebben lépik át a kulturális, vallási határokat, mert úgy látják az érzékenyítő filmekből, történetekből, hogy ez problémamentesen, egyszerűen megléphető. A sugallt üzenet szerint ha vannak is problémák, azok azért vannak, hogy legyőzzük őket. A sulykolt sémákat kezdik el alkalmazni egészen addig, amíg egyes esetekben szembe nem jön a valóság.

Természetesen nem minden párkapcsolatra igaz ez, hiszen Magyarországon is ismerünk olyan párkapcsolatokat, házasságokat, amikor a párok egyike európai kultúrkörben szocializálódott, a zsidó-keresztény valláshoz kötődik, míg a másik például közel-keleti, arab muzulmán

− szögezte le a biztonságpolitikai szakember, aki hozzátette: amikor szembejön a valóság, akkor megromlik a kapcsolat, mert kiderül, hogy az iszlám világból jövő férfi teljesen másként tekint a nőre, mint Európában a többség. Kiderül, hogy saját tulajdonaként kezeli a nőt, nem fogadja el, hogy önállóan társaságba, netán férfitársaságba jár vagy hogy számára ismeretlen helyen van a nő munkahelye, nem tudja, hogy kikkel dolgozik együtt. Ezt mind úgy éli meg a külföldi partner, mint egyfajta kihívást és veszélyt a párkapcsolatára. Elindul egy olyan mentális folyamat, aminek a vége lehet például a soroksári eset. Túszejtésbe torkollik a család szétesése.

− Amikor elvitték a túszejtő apát, azt mondta a kislány: „Na, végre börtönbe zárják…”. Ez rámutat a családon belüli erőszak meglétére

− emelte ki Horváth József. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon az elmúlt 15-20 évben folyamatosan demonstrálnak nővédő szervezetek a magyar férfiak erőszakossága és amiatt, hogy a családon belüli erőszakkal szemben keményen kell fellépni.

Amiben tökéletesen igazuk van, teljes mértékben egyet lehet érteni azzal, hogy ha egy erőszakos eset történik, az is éppen eggyel több, mint ami megengedhető. Ám azokról az ügyekről, mint amit a soroksári eset is illusztrál, ezek a liberális, úgymond nővédő szervezetek árulkodó módon már egyáltalán nem ejtenek szót, nem foglalkoznak velük. Látványosan kikerülik ezt a témát, s igyekeznek úgy tenni, mintha ezek az ügyek nem is lennének

− fejtette ki a tanácsadó. Hozzátette: látjuk Nyugat-Európában, hogy szabad prédaként kezelik az európai nőket a frissen érkezett bevándorlók, ám az említett nőjogvédő szervezetek ott sem hallatják a hangjukat, nem tiltakoznak a nemi erőszakot természetesnek tartó migránsok ellen.

Borítókép: A túszejtő (Forrás: Police.hu)