Külföldi szakértők segítik a fővárosi vezetés munkáját

Ilyen formán az NDI emberei nem erősítenék, hanem rombolnák a demokráciát. Őrület, igaz? – írja a Kontra.hu.

A szervezet nem mellesleg közpénzből működik, így nem biztos, hogy az adott ország polgárai arra szeretnék elkölteni az adójukat, hogy egy amerikai szervezet kormányt buktasson – teljesen véletlenül – teszem azt Közép-Európában.

Az NDI az Egyesült Államok külügyminisztériumán kívül Ausztrália, Dánia és Belgium kormányától is kap anyagi támogatást. Az pedig nem biztos, hogy a belga vagy ausztrál konzervatívok és keresztények azért adóznak, hogy a pénzükből Karácsony Gergely-féle futóbolondokat pumpáljanak fel politikailag.

Belgium és Ausztrália finanszírozná az USA külpolitikai céljainak a megvalósítását? Ugyan!

A Kontra.hu cikke szerint az NDI mindezek mellett a National Endowment for Democracytől is kap pénzügyi támogatást, amely konkrétan az amerikai adófizetők dollármagja. Amiből persze jut arra is, hogy a sok lelkes és névtelen mikróadományozó mellett Gulyás Marci munkásságát is támogassák.

Az NDI-hez visszatérve, nos a magántőke is megtalálható támogatói hálózatának tagjai között. Már amennyiben a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok bőkezű támogatására úgy tekintünk, mint a filantróp matuzsálem saját pénzére.

Mert Soros György bizony itt is feltűnik mint csendestárs. Nahát, egy újabb meglepetés!

Az sem mellékes, hogy az amerikai szervezet működési területei között olyan országok sorolhatók fel, mint az 1980-as évek Chiléje, Nicaraguája, illetve Venezuela. A 2000-es évek elejétől pedig megjelentek Ukrajnában is.

Úgy tűnik tehát, hogy Karácsonyék nem sok hasznát veszik az NDI-s fejtágítónak. Hacsak nem polgárháborút akarnak kirobbantani. A jelek ugyanis azt mutatják, hogy a szervezet nem túl sikeres a demokrácia építésében. Ahol megjelent, ott sokkal inkább a zűrzavar lett úrrá, nem pedig a jogállami normarendszer.

A budapesti városházán is biztos jót nevetnek, amikor majd kiderül, hogy félreértés történt. Elvégre Budapest nem Dél-Amerika vagy Ukrajna. Itt nincs szükség a CIA (vagy NDI, szinte egyformák ezek) közreműködésére a város működtetésében. Mit tudhat egy CIA-ügynök arról, miként kell a Blahán megszüntetni a dugót?

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/EPA/Murizio Gambarini)