Megkezdődött a szerződéses határvadászok képzése Nyírbátorban kedden, a négyhetes, 180 tanórás képzés alatt rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el a tanulók.

Az ünnepélyes képzésindítón Tarcsa Csaba vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka arról beszélt: a magyar rendőrség 2015 óta keményen küzd Magyarország közbiztonságáért, ezzel együtt eleget tesz a schengeni követelményeknek, védi Európa határait és a magyar államhatárt. Felhívta a figyelmet arra:

egyre több az illegális határsértés, ebben az évben már 12 ezer határsértőt tartóztattak fel, és embercsempészet miatt 1100 büntetőeljárást kezdeményeztek, annyit, mint tavaly egész évben.

Szólt arról is: idén már 254 esetben szenvedtek balesetet a közúti ellenőrzés elől menekülő embercsempészek. Elmondta azt is, a határt védő rendőröket és katonákat idén már 260 esetben támadták meg a migránsok, és mintegy negyvenen meg is sérültek. Ezek az adatok egyértelműen mutatják az illegális migráció erőszakos jellegét és növekvő tendenciáját – fogalmazott. Tarcsa Csaba emlékeztetett rá: a kormány döntött négyezer határvadász felvételéről és arról, hogy a Készenléti Rendőrség keretein belül alakítják ki a határvadász ezredeket. Elmondta: 12 ezren érdeklődtek a határvadász képzés iránt, ebből ezer érvényes pályázatot nyújtottak be. A jelöltek pszichikai, fizikai és egészségügyi felméréseken mentek keresztül, a nyírbátoriakkal együtt összesen több mint kétszáz frissen felszerelt határvadász kezdi meg tanulmányait az országban.

Öt helyszínen toboroznak

Nagy István ezredes, a Készenléti Rendőrség megalakuló határvadász ezredének főkapitányi biztosa a képzésindítón arról beszélt, a toborzást és a kiválasztást követően öt helyszínen kezdték, illetve kezdik meg a képzést. Múlt héten Szegeden kezdődött a határvadászok képzése, most pedig Nyírbátorban, Debrecenben, Orosházán és Kiskunhalason indulnak a képzések. Hozzátette,

a négyhetes, 180 tanórás képzés négy modulból áll, a tanulók rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el.

Az ezredes szólt arról is, a határvadászok feladata a magyar államhatár sérthetetlenségének biztosítása és a jogellenes átlépések megakadályozása. Úgy vélte, Magyarország határának védelmére vállalkozni nemes és felemelő feladat. Farkas József dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője arról beszélt, hogy a megyében még nincs olyan mértékű illegális migráció, mint a déli határszakaszon, de tenni kell azért, hogy ez így is maradjon. Hangsúlyozta: a határvadászok jó helyre jönnek a megye sajátos elhelyezkedése miatt. Ismertette: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének 245 kilométeres a határszakasza, ebből 138 kilométer ukrán, 103 kilométer román és öt kilométernyi a szlovák – vízi – határszakasza. Kiemelte:

ha a határvadászok elvégzik a képzést, és szolgálatba állnak, hatékony segítséget tudnak nyújtani a megye és Magyarország megvédésében.

A végzettek Záhonyban, Beregsurányban és Csengersimán kezdhetik majd meg munkájukat. A szerződéses határvadászok oktatásuk első napjától bruttó háromszázezer forint havi alapilletményt kapnak, a képzés teljes idejére a Készenléti Rendőrség ingyenes ebédet biztosít, valamint a nem helyben lakóknak szállást nyújt. A toborzás és a jelentkezők alkalmassági szűrése folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Laufer László)