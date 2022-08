Súlyos egészségkárosodást okozhat a fiataloknak az Elf Bar

A fiatalok körében rendkívüli fogadtatásban részesült a hazánkban betiltott Elf Bar (Fotó: Bánkúti Sándor)

Egyetlen Elf Barba 3 vagy akár 16 doboznyi cigarettának megfelelő mennyiségű nikotint sűrítettek. Tehát egy rúd akár háromszáz szál cigaretta káros hatásait is magában hordozhatja.

A használója pedig nem tudja szabályozni, hogy egy alkalommal milyen nikotinmennyiséget szív el. Ezért különösen veszélyes, hiszen a hirtelen nagy mennyiségben beszívott nikotin mellkasi fájdalmat, szédülést, hányást vagy akár vérköpést is okozhat. A hosszú távú negatív hatásairól nem is beszélve: már fiatalkorban létre jön miatta a nikotinfüggőség, amely orvosilag kimutatható, hogy a legnagyobb százalékban felel a tüdőrák kialakulásáért, valamint keringési és más betegségeket is okozhat.

A kormány rögtön az illegális termék megjelenésekor elkezdett cselekedni, hogy megóvjuk a fiatalok egészségét – emlékeztet rá az államtitkár.

Az Elf Bar a közösségi médiában hipersebességgel terjed, csaknem 700 milliós keresési és megtekintési számokkal bír a fiatalok által legkedveltebb közösségi portálokon. A magyar kormány elkötelezett a fiatalok dohányzásának visszaszorításában, ezért hazánkban már 2020 óta bármilyen formában tilos ízesített dohányterméket forgalmazni.

Ezért fordulhat elő, hogy bár az Elf Bar később került piacra, de már a megjelenésekor is, a hazai jogszabályok szerint nemcsak forgalmazása, de a birtoklása is illegálisnak számít. Tekintettel arra, hogy egy komoly globális problémával állunk szemben, szükséges volt újabb jogszabályokat is hozni.

Éppen ezért az Országgyűlés július 19-én szigorúbb törvényi rendelkezéseket fogadott el, amelynek köszönhetően a jogosulatlan dohánytermékek kiskereskedelmét elrettentő mértékű bírsággal lehet sújtani. Rétvári Bence azt írta: