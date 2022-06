Óva intenek a szakemberek a fiatalok körében terjedő Elf Bar fogyasztásától

Az Elf Bar népszerűsége is csak a következő újdonságig tart?

A számos színben és ízben (pl. banán, áfonya, kóla, vattacukor) kapható dohánytermék népszerűsége nagyban köszönhető az árának (kb. 1900 forint) és a közösségi oldalakon való felkapottságának. Statisztikák is megerősítették az e-cigaretták viharos terjedését, eszerint évente 3,6 millió emberrel növekszik az új típusú dohánytermékeket fogyasztók tábora világszerte.

A színes és modern kivitel ellenére az Elf Bar ugyanolyan káros, mint a hagyományos cigaretták. Fotó: The Liquid City

Trendi, de egyáltalán nem egészséges

Keresettségük ellenére azonban az újfajta dohánytermékek a legkevésbé sem számítanak egészségesebbnek a hagyományos társaiknál és ez alól a nemrég megjelent Elf Bar és Geek Bar sem képeznek kivételt.

Erre a problémára a TikTokon megosztott videójában a 22,7 ezer követővel rendelkező Dr Onkar Mudhar is felhívta a figyelmet.

A mostanra több mint 55 ezer lájkot összegyűjtött rövid videóból kiderül, hogy

egy egész Geek Bar vagy Elf Bar elszívása körülbelül 48-50 cigarettának felel meg. Mindkét dohánytermék 20 milligramm nikotinsót tartalmaz, ami 20 milligramm nikotinnak felel meg.

A vape-ek és hasonló e-cigarettamárkák sajnos a fiatalabb korosztályok körében örvendenek a legnagyobb népszerűségnek. Fotó: Pexels

Azonban nem csak a nikotin okozta függőség az egyetlen dolog, ami problémát jelent a két dohánytermék esetében, ugyanis

a fogyasztásuk következtében kialakulhatnak ínybetegségek, szájszárazság, a gyors tempójú fogszuvasodás és a fogak korai elvesztésének kockázata is megnő

– mutat rá videójában az orvos, majd arra is felhívja a figyelmet, hogy egészségkárosító hatásuk mellett még kellemetlen szájszagot is okozhatnak. A kommentszekcióban többen személyes tapasztalataik alapján is megerősítették a szakértő észrevételeit a káros mellékhatásokkal és a rövid időn belül kialakuló függőséggel kapcsolatban.

Magyarországon is felszólaltak az Elf Bar és Geek Bar terjedése ellen

A hazai szakemberek közül Zacher Gábor hívta fel a figyelmet arra, hogy az eldobható elektromos cigaretta komoly veszélyt jelenthet, ugyanis a különböző aromaanyagokat tartalmazó gőz károsíthatja a tüdőt – monda el Hír TV-nek.

Ugyanakkor egy csomagátvevő pontként is üzemelő könyvesbolt is felhívást tett közzé Facebook-oldalán, amelyben a környékbeli szülőket figyelmezteti, hogy az utóbbi időszakban

13-14 éves gyerekek hetente vesznek át nem kis összegért, ugyanonnan érkező csomagokat és jellemzően 1000 forintos címletekben fizetik ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)