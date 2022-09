Bayer Zsolt videóblogja: Zoofilek, vegánok

Hiszen értelemszerűen felmerülne az a kérdés is, és valószínűleg a zoofilek szegeznék neki a harcsafesztivál ellen tüntető vegánoknak, miszerint ha nem eszem meg a harcsát, ellenben lefekszem vele, az most akkor helyeselhető aktus, avagy nem. És lássuk be, a kérdés jogos. És nem is olyan bonyolult. Hiszen mi kell ahhoz, hogy egy hallal, egy harcsával gyönyörű, szép és kiegyensúlyozott szexuális életet éljek. Semmi más nem kell hozzá, csak egy nagyméretű akvárium meg búvárfelszerelés.

És a vegánok is be fogják látni, hogy ha nem is esszük meg a halat, de azért szeretkezhetünk vele nyugodtan, mert az szép, az jó, az liberális és az maga a szabadság.

Akinek erről az egészről esetleg az jut eszébe, hogy a világ megérett a pusztulásra, az nyilván náci – mondta vlogjában Bayer Zsolt.

Borítókép: Pillanatkép a vegán performanszról (Fotó: Facebook)