Budapesten tartottak eligazítást a Soros-egyetemen

A Tűzfalcsoport cikke szerint az egész amerikai tiltott pártfinanszírozás megszervezése mögött Korányi Dávid állhat, aki Karácsony Gergely főtanácsadója és a portál információi szerint a CEU-s konferencián is feltűnt.

- Egy panelbeszélgetésben is megmutatta magát, nem meglepő módon, hiszen szervezete finanszírozta és támogatta az egyes panelbeszélgetéseket - olvasható a Blogstar oldalon megjelent anyagban.

Fotó: Tűzfalcsoport

A fenti kép a CEU-s konferencia Magyarországról szóló beszélgetéséről készült, és a hölgy, aki az első képkockán feltűnik, az nem más, mint Kati Marton egykori újságíró, az MZP-nek amerikai pénzeket utaló szervezet egyik vezetője.

Fotó: Action for Democracy (Képernyőkép)

Szintén feltűnt a konferencián a „történelemtemető” Francis Fukuyama is, aki szintén az Action for Democracy nevű szervezet tanácsadója, és azon túl, hogy a „magyarországi demokrácia szakértőjévé” léptette elő magát, előszeretettel és gyakran dicséri Karácsonyt. 2021-ben többek között úgy beszélt róla, mint olyasvalaki, aki valós lepéseket tesz az illiberalizmus ellen. 2021-ben még semmit nem lehetett tudni az Action for Democracyról, de mára már sejthető, hogy miért is állt Karácsony Gergely mellé a „nagy geopolitikai gondolkodó”.

A teljes cikket ITT olvashatja tovább.

Borítókép: A Közép-európai Egyetem (CEU – Central European University) egykori belvárosi campus épületének bejárata a főváros V. kerületében, a Nádor utca 15. szám alatt (Fotó: MTVA/Róka László)