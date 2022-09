„Ebbe a jövőbe szüljek bele valakit?”

Van segítség Ha valaki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, számos lehetőség áll rendelkezésre, több szolgálat online (chat) formában is elérhető. Adott esetben már az is sokat segít, ha a környezet támogatja a szakemberhez fordulást vagy ha a család együtt keres segítséget. Amennyiben akut segítségre és támogatásra van szükség anonim módon, ingyenes szolgáltatásként hívható a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, a Call For Help – Kortalanul vonal a lakosság részére és Callforhelp.hu/chat, a Budai Családközpontú Lelki Egészség Centrum. A védőnők, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a perinatális szaktanácsadók, a család- és gyermekjóléti szolgálat, a pszichológusok, pszichiáterek mind elérhetőek tb-finanszírozottan vagy ingyenesen a területileg illetékes szolgálatoknál, illetve egészségügyi intézményekben. Továbbá mentálhigiénés szakemberek és a különböző egyházak által üzemeltetett, akár telefonos és online formában elérhető lelki gondozók is felkereshetők.