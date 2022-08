„A lelki megküzdésre nevelés soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban"

Napjainkban a hétköznapi nézők számára is egyértelművé vált, hogy megváltoztak a filmiparban a korábbi leosztások a szereplőket illetően, legalábbis ami a nemi szerepeket érinti – nyilatkozta a Mandinernek Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója. A szakember kifejtette: a jelenség Amerikában akár húszéves múltra is visszatekinthet, de a szexuális forradalomig, a feminizmus történetéig is visszanyúlhatnánk. A mainstream ezt a változást a társadalmi nem fogalmi körével, a genderelméletek térhódításával indokolja, vagyis azzal, hogy napjainkban a nemek és a nemi szerepek nem úgy alakulnak, mint korábban. Hangsúlyozta, hogy

a legnagyobb probléma ezzel az, hogy mindig összekeverik a társadalmi nemet, a nemi identitást, a szexuális orientációt és a biológiai nemet.

A Mandiner felvetette, hogy több streamingszolgáltató tartalmai között akadnak olyanok, amelyekben „nem bináris” vagy egyéb szexuális kisebbséghez tartozó szereplők tűnnek fel. Felmerült a kérdés, hogyan tudja a szülő elmagyarázni a gyermekének, hogy mit lát a képernyőn. Hal Melinda szerint a korosztálynak a kognitív és az érzelmi érettségnek megfelelően kell mindezt kommunikálni. Úgy vélte, a témát nem kell tabusítani, de a szexuális orientáció kérdéséről akkor kell otthon vagy az iskolában beszélni, amikor a fiatal éretté válik erre.

– A szexuális nevelés során kulcskérdésnek tartom a családi életre nevelést. Amelyben szerepet kap a kötődő, intim kapcsolatok fontossága; az, hogy a szexuális aktus ebben a megosztott szeretetben, bizalommal jöjjön létre. A mögöttes érzelmek előtérbe helyezésével segíthetnénk a fiataloknak a párkapcsolatok fenntartásában és a szexualitás helyén kezelésében

– emelte ki a klinikai szakpszichológus. Mint mondta, a médiatartalom-gyártóknak végre tudomásul kéne venniük, hogy a toleranciára és az elfogadásra való nevelés nem lehet egy álcája annak, hogy olyan dolgot közvetítsünk, amely megzavarhatja a gyerekek fejlődését. Szerinte

semmi keresnivalója nem lenne egy politikai tartalmú reklámnak mindenféle korhatár-besorolás nélkül egy olyan Youtube-videóban, amely gyerekeknek szól.

Azért, hogy egy szülő vagy egy pedagógus ezektől a hatásoktól megvédje a kiskorúakat, a szakember azt javasolja hogy a szülők beszélgessenek minél többet az óvodás és iskoláskorú gyermekeikkel. Így amellett, hogy fejlesztik a gyerekek érzelmi intelligenciáját, segíthetnek nekik többek között megérteni, hogy mi a különbség a szomorúság és a düh között. –Úgy gondolom, hogy empátiára úgy tudjuk a leginkább nevelni a gyermekeinket, ha olyan meséket olvasunk nekik, amelyek fejlesztően hatnak, amelyek tanulsággal szolgálnak, ahol tiszták a karakterek szerepei, a végén oldódhat a feszültség – fejtette ki Hal Melinda, majd hozzátette:

A lelki megküzdésre nevelés soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban. Akkor, amikor krízisből krízisbe esve nőnek fel gyerekeink – egy folyamatosan változó világban.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Morad Hegui)