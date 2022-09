Egy egri önkormányzati cég dolgozott a polgármester házánál

Mirkóczki Ádám egri polgármester feldebrői családi házának udvarán egy szabadnapért cserébe kellett munkát végeznie a Városgondozás Eger Kft. dolgozóinak, ráadásul mindezt az önkormányzati cég saját gépeivel és eszközeivel

– erről adott hírt az Egerhírek.hu egy közösségi oldalra feltöltött videó alapján, amelyben a történtekről két tanú beszélt. A felvételen a munkáról bizonyító erejű fényképek is megjelentek.

A videóban elhangzottak szerint idén március 24-én a Városgondozás Eger Kft. alkalmazottait Feldebrőre, egész pontosan Mirkóczki Ádám családi házához irányította a cég vezetője, ahol fenyőfákat kellett kivágniuk. Ehhez három autóval kellett érkezniük.

Mint elhangzik, ez egy kosaras emelőkocsit, egy teherautót és egy személyautót jelentett. Az alkalmazottként bemutatott férfi elmondta, hogy azért kellett kosaras emelőkocsit vinni a helyszínre, mert a magas fenyőket nem lehetett csak úgy kidönteni a környező épületek miatt, ezért a munka hat embernek mintegy nyolc órát vett igénybe.

A kivágott fákat és a levágott lombhulladékot a videóban megszólaló tanúk szerint több fordulóban, teherautóval szállították, majd helyezték el illegálisan az úgynevezett „inerttelepen”. Ezt a Városgondozás üzemelteti, építési törmelék zúzására és lerakására használják.

A videóban az is elhangzik, hogy a munkásokat Mirkóczki Ádám házánál a polgármester sofőrje várta, aki végig felügyelte a munkálatokat. A felügyelettel megbízott sofőr a felvételek tanúsága szerint hivatali gépjárművet használt, ami szintén szabálytalan lehetett.

Ráadásul miután a Városgondozás Eger Kft. dolgozói végeztek Mirkóczki Ádám házánál a fakivágással, néhány utcával arrébb egy barátjánál is kivágtak néhány tuját, majd a sofőr házánál is akadt egy magas fa, amit ki kellett termelniük. Ezek is az inerttelepen kötöttek ki. A tanúk elmondása szerint az alkalmazottak a munkaidejükben, hétköznap elvégzett munkáért állítólag egy bármikor kivehető bónusz szabadnapot kaptak. Ha ez igaz, az szintén szabálytalan.

A videó készítői a történet folytatását ígérték.

Később kiderült: számla készült ugyan a munkáról, de azt csak három hónappal a favágás után állították ki, ráadásul a polgármester a piaci árnál lényegesen kevesebbet fizetett az utólagos papírozás nyomán.

Borítókép: Mirkóczki Ádám polgármester, a képen balra (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)