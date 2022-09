Félrevezető felmérést közölt az Oroszország elleni szankciókról az Eurobarométer

Félrevezető felmérést közöltek az Oroszország elleni szankciókról az EU közvélemény-kutatói – hívta fel a figyelmet a Mandiner.hu. A portál cikke szerint

az Eurobarometer 2022. június 17. és július 17. között készült felmérése azt állítja, hogy a polgárok Európai Unióba (EU) vetett bizalma megnőtt, az EU válasza az Ukrajna elleni orosz agresszióra pedig továbbra is nagy támogatottságot élvez.

A Standard Eurobarometer 97 Summer 2022 nevű kutatás emellett megállapítja azt is, hogy az uniós polgárok túlnyomó többsége támogatja a megújuló energiába történő beruházásokat és az unió orosz energiaforrásoktól való függőségének csökkentésére irányuló intézkedéseket, az euró támogatottsága pedig minden idők legmagasabb szintjét érte el.

A felmérés módszertani összegzéséből azonban nem derül ki világosan, hogy az eredmények reprezentatívak-e, ahogyan az sem, hogy a kutatási minta a tagállamok lakosságszámának kellő rétegzettségén alapul-e.

Csupán az egyes tagállamok külön-külön is közölt rövidebb összefoglalóiból válik nyilvánvalóvá, hogy a kutatási minta nagysága mindössze 26 468 fő. Egyéb módszertani hiányosságok mellett mindez azért is érdekes, mivel az alig 1,3 millió fős lélekszámú Észtország „véleménye” például ugyanannyi adatközlő (1026 fő) közreműködése által jelenik meg, mint a tízmilliós Magyarországé (1026 fő) vagy a 83 millió főt számláló Németországé (1507 fő) – noha utóbbi esetében így olyan alacsony a megkérdezettek száma, hogy rétegzett minta esetén is aligha reprezentálja valósághűen a németek véleményét.

Borítókép: Az ukrajnai orosz invázióra adott reakció a kutatásban (Fotó forrása: Mandiner.hu)