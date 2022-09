Heves zivatarok és viharos széllökések szakíthatják félbe a napos időjárást

Közepesen vagy erősen felhős égkép várható, inkább csak néhány órás szűrt napsütés lehet. Napközben nyugat felől több hullámban várható eső, zápor – írja a Met.hu.

Zivatarok legnagyobb eséllyel a Dunántúl déli felén és az északkeleti, keleti megyékben alakulhatnak ki. Többfelé megerősödik a délnyugati szél, sőt zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 23 és 30 fok között alakul, csak a tartósan csapadékos helyeken lehet ennél kissé hűvösebb.

Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: Met.hu

Hajnalban, kora reggel északnyugat felől már lehet egy-egy zivatarra számítani, amelyek keletre terjednek majd.

Csütörtök délelőttől egyre nagyobb területen lesznek alkalmasak a feltételek zivatarok kialakulásához, többfelé előfordulhatnak a nap folyamán. Délután, illetve kora este az ország délnyugati, déli területein - egy negatívabb forgatókönyv esetén - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek az este folyamán.

A zivatarok környezetében viharos széllökésre (60-80 km/h, heves zivatarok esetén ~90-100 km/h), jégesőre (1-3 cm, heves zivatarok esetén 2-4 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat.

Az este folyamán északnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör, de elszórtan még késő este is lehet néhány gyengébb zivatar.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük– írja a Köpönyeg.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)