Itt az újabb fordulat Gyurcsány rejtélyes százmilliói ügyében?

Az Ingatlan.com-on elérhető információk szerint a Balatontól mintegy tíz kilométerre fekvő Kötcsén az ingatlanok ára meg sem közelíti a legfrekventáltabb tóparti helyeken találhatókét. A portálon kínált ingatlanok között mindössze egynek az ára haladja meg a százmillió forintot, ráadásul a 350 millióért kínált húszszobás, 872 négyzetméteres épület egy óriási, közel 2,5 hektáros telken helyezkedik el. Ezzel szemben a part menti városokban – például Siófokon, Balatonfüreden vagy Balatonalmádiban – több száz ingatlanért kérnek százmillió forintnál is magasabb összegeket, és nem ritka a félmilliárd körüli ár sem. Mindezt a Magyar Nemzet által megkérdezett ingatlanközvetítő is megerősítette. A főként balatoni ingatlanok adás-vételével foglalkozó szakember elmondta: míg a Balatonra nyíló kilátással vagy vízparttal rendelkező ingatlanok eladási áránál a csillagos ég a határ, addig a tótól messzebb fekvő településeken sokkal alacsonyabbak az ingatlanárak, és közel sincsenek a lokációból adódó akkora árbeli különbségek, mint a Balaton közvetlen közelében. – Utóbbi helyen egy előnyös fekvésű, üresen álló telek is kerülhet háromszáz-ötszáz millió forintba, ám a Balatontól több kilométeres távolságban már nehezen képzelhető el ilyen árszabás – fogalmazott.

A Gyurcsány család otthonául szolgáló Szemlőhegy utcai villa esetében viszont már reálisnak tűnhet közel félmilliárd forintos előleget vagy foglalót kifizetni, ráadásul jelenleg értékesíteni kívánják a luxusingatlant. Gyurcsány Ferenc a Partizán keddi adásában árulta el, hogy legfeljebb egy éven belül tervezik eladni a villát. Bár az Gyurcsány Ferenc neje és anyósa – Dobrev Klára és Apró Piroska – tulajdonát képezi,

az ingatlan értéke alapján mégis azt lehet feltételezni, hogy az értékesítésnek köze lehet a DK-elnök vagyonnyilatkozatában megjelent százmilliókhoz.

Amennyiben ez a helyzet, az több kérdést is felvet, mindenesetre a tulajdonos szabadon kijelölheti azt a személyt, akinek a bankszámlájára utalják a foglaló és az előleg összegét a Magyar Nemzet által megkérdezett jogász szakember szerint.