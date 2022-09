Kétes múltú „miniszterek” Dobrev árnyékkormányában + videó

Mindenesetre érdekes egybeesés, hogy Pestszentlőrinc DK-s polgármestere a pandémia idején, saját hatáskörben döntött annak az építési teleknek az eladási feltételeiről, amellyel kapcsolatban Anonymous nyilvánosságra hozta a hangfelvételt. Emellett Szaniszló nem maradt le az oltások elleni hergelésben sem: ő már nemcsak a keleti vakcinákat szólta le, hanem az AstraZenecával összefüggő kételyeknek is hangot adott.

Szaniszló Sándor liberálisan értelmezhette a városrehabilitációt. Fotó: Havran Zoltán

Dobrev Klára árnyékkormányában érzékelhető a vidék és a főváros közti megosztottság, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a vidéki önkormányzatokkal kapcsolatos speciális pozíciót is létrehoztak. A vidéki önkormányzati ügyekért felelős főtanácsadó Szitka Péter kazincbarcikai polgármester lett, aki egyben a sportért is felel a DK árnyékkormányában. Szitka szocialista politikus, akiről Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke sietett tisztázni, hogy igazából nem is tagja az árnyékkormánynak, és továbbra is szocialista színekben politizál.

Szitka Péter a látszat ellenére még nem a Demokratikus Koalíció tagja. Fotó: Teknős Miklós

Ismert név található a szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter pozíciójában, ahol Gy. Németh Erzsébetre esett Gyurcsányék választása. Gy. Némethnek is voltak furcsa szereplései, például a Városháza-botránnyal kapcsolatban, amikor egy tévéinterjúban az egyébként vele nem ellenséges riporternek is összefüggéstelen válaszokat adott.

Budapest szociális ügyekért is felelős főpolgármester-helyettesén azt is számon kérték, hogy a koronavírus-járvány kitörésének elején a felelősségi körébe tartozó Pesti úti idősotthonban miért lehettek folyamatos orvosi ellátás nélkül az idősek, miért kötelezték titoktartásra az otthon egyik korábbi orvosát, valamint kérdés volt, hogy mit tud arról a levélről, amit Gyurcsány Ferenc egy másik embere hamisított az ügyben, hogy Karácsony Gergely hazugságait alátámassza.

Legutóbb pedig azzal a hangzatos kijelentésével próbálta felhívni magára a figyelmet, hogy szerinte Orbán miatt fognak éhezni a nyugdíjasok Magyarországon. Fővárosi ügyekkel viszont, úgy tűnik, egy darabig nem kell foglalkoznia, mert parlamenti képviselőségre cserélte főpolgármester-helyettesi pozícióját.

Gy. Németh Erzsébet faképnél hagyta egykori főnökét a fővárosban. Fotó: Teknős Miklós

Bár nem tagja Dobrev Klára árnyéktestületének, Kálmán Olga a DK árnyékkormány szóvivője lett, feltehetően a baloldal sok évtizedes kiszolgálásáért kapott jutalomként. A magát független újságírónak valló, de valójában a saját narratíváját az interjúalanyokra kényszerítő Kálmán 2018-ban vallotta be, hogy az évekig hangoztatott függetlenségének vége, amikor Gyurcsány őt indította a főpolgármesteri címért, de végül Karácsony Gergely futott be győztesként. Munka nélkül így sem maradt, mert Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes főtanácsadójaként folytatta karrierjét. Jelenleg a Demokratikus Koalícióban a frakciószóvivői szerepet is Kálmán Olga látja el.

Kálmán Olga a DK kongresszuson már nem volt sem független, sem objektív. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője, a párt árnyék-miniszterelnöke (elöl, középen) és árnyékkormányának tagjai a budapesti Off Kultúrszövőgyár Rendezvényközpontban tartott sajtótájékoztatón 2022. szeptember 19-én. A felső sorban: Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere, a vidéki önkormányzatokért felelős főtanácsadó, Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere, önkormányzati árnyékminiszter, Oláh Lajos parlamenti képviselő, környezetvédelmi és klímaügyi árnyékminiszter, Gy. Németh Erzsébet, a DK alelnöke, szociális és nyugdíjügyi árnyékminiszter, Varju László, a párt alelnöke, energia- és rezsiügyi árnyékminiszter, Dávid Ferenc, a DK országgyűlési képviselője, gazdasági árnyékminiszter, Benedek Szilveszter, a Veszprém megyei közgyűlésben dolgozó képviselő, mezőgazdasági árnyékminiszter, Kálmán Olga parlamenti képviselő, az árnyékkormány szóvivője (b–j). Az alsó sorban: Komáromi Zoltán országgyűlési képviselő, egészségügyi árnyékminiszter, Mustó Géza, a X. kerület rendvédelemért, közbiztonságért felelős alpolgármestere, az árnyékormány belügyminisztere, Rónai Sándor, a DK EP-képviselője, árnyék-külügyminiszter, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, árnyék-kancelláriaminiszter, Bodnár Zoltán árnyék-pénzügyminiszter, Arató Gergely parlamenti képviselő, a kormányprogramért felelős árnyékminiszter és Kordás László bér- és munkaügyi árnyékminiszter (b–j). (Fotó: MTI/Kovács Anikó)