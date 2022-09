A főpolgármester tudott a DK-s árnyékkormány megalakulásáról

Korántsem ez az egyetlen furcsa megnyilatkozása a főpolgármesternek. A lap az uniós forrásokról is megkérdezte Karácsony Gergely véleményét, aki kifejtette: úgy látja, a kormány engedni fog Brüsszelnek, aminek ő személy szerint nagyon örül. Mint mondta, Magyarországnak és Budapestnek is szüksége van a forrásokra, viszont úgy véli, hogy ha az Európai Bizottság „elvtelen alkuba menne bele”, az „felhívás lenne keringőre”, és bizonyítaná, hogy „továbbra is palira lehet venni” az európai adófizetők pénzéért felelős intézményeket.

Azt sem lehet tudni, mire gondolt pontosan Budapest első embere, amikor úgy fogalmazott, hogy az ő városvezetése alatt ötször annyit von el a kormány Budapesttől, mint elődje, Tarlós István idején. Az interjúban elmondta, hogy a klímavédelmi és zöldítési programjuk igazságát most igazolja vissza az idő. A városvezető az utóbbi állítását megint nem támasztotta alá konkrétumokkal.

Talán arra gondolt, hogy korábban tanácsokat adott a közösségi médiában a spórolásra vonatkozóan.

A 168 órának adott interjúban a főpolgármestert megkérdezték, mit gondol arról, miszerint az elmúlt időszakban tizenegy budapesti időközi választásból kilencet elveszített az ellenzék. Erre úgy reagált Karácsony, hogy nem örül az eredményeknek, ugyanakkor szerinte hiába nagyobb a Fidesz szavazótábora, úgy véli, az ellenzéknek több szavazója van Budapesten. Arra a kérdésre, hogy szükséges-e egy esetleges előválasztás az ellenzéki főpolgármester-jelölt kiválasztásánál, Karácsony Gergely meglátása szerint azok a pártok, amelyek úgy gondolják, hogy a növekedésüket gátolja egy összellenzéki főpolgármester, nehezen viselik, hogy ő újra főpolgármester-jelölt lesz, de – mint fogalmazott – ezzel együtt kell élniük.

