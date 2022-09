Kiadós esővel búcsúzik a szeptember

Egyre nagyobb területen válhat szakadozottá a felhőtakaró, de a Dunántúl nyugati részén maradhatnak borult tájak is. Több napsütés az ország délkeleti felén lehet, azonban délután ott erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés – írja a Met.hu.

Késő estétől délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen vastagszik, záródik a felhőzet. A kiterjedt csapadékzóna a déli órákban északkelet felé elhagyja az országot, majd délután nagyobb eséllyel az ország déli, délkeleti felén záporos, zivataros csapadékgócok alakulnak ki.

Az Észak-Dunántúlon az északi, míg másutt a nyugati, délnyugati szél lesz élénk. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hazánk északnyugati felén 13, 17, délkeleti felén 18, 25 fok között várható.

Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: Met.hu

Az éjszaka érkezett csapadékmező délelőttig északkelet felé fokozatosan elhagyja a térséget, azonban addig továbbra is előfordulhatnak helyenként zivatarok, főleg az ország középső és északkeleti részein. Főként délnyugaton a lehulló csapadék mennyisége több helyen elérheti a 20 mm-t.

Napközben átmeneti szünet után délnyugati irányból fejlődve akár több hullámban is kialakulhatnak újabb zivatarok, kiemelten a Dél-Dunántúlon, Alföldön, északkeleten.

A Dél-Alföldön és a Tiszántúlon intenzív zivatarokhoz is kedvezőek a feltételek viharos (60-70 km/h feletti) széllel, illetve rövid idő alatt 20 mm feletti csapadékkal, jégesővel. Délután, este ebben a térségben esetleg heves zivatar is előfordulhat 80 km/h feletti szélrohammal és nagyobb méretű jéggel.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg.

A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus).

A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)