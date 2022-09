Nem csak róluk szólt: kereteikből kilépve, embertársaikért dolgoznak a cserkészek

– Jelenleg is zajlik egy projekt, ami szintén arról szól, hogy kilépünk a kereteinkből: ez az ukrajnai menekülteket segítő projektünk. A rendezvény azért viselte a Nem csak rólunk szól! elnevezést, mert olyan tematikus évet hirdettünk meg, amely a társadalmi felelősségvállalást állítja a fókuszba – fogalmazott Tóth Márton. A rendezvényre meghívott UNICEF-es munkatárs beszámolójából kiderült, hogy hat hónappal a háború kirobbanása után, a cserkészek már több mint 700 ezer ukrajnai menekültet támogattak. Hangsúlyozták: az ukrajnai háború a békéről és a biztonságról alkotott alapvető fogalmainkat kérdőjelezte meg, hiszen több millió gyermek életét forgatta fel, súlyos fizikai és pszichológia hatásoknak kitéve őket. A cserkészmozgalom, különösen az önkéntes cserkészek, készek voltak támogatni a háború elől menekülőket egy, az UNICEF-fel közös humanitárius program keretében.

Fotó: Facebook

A Magyar Cserkészszövetség az ifjúságpolitika és az ifjúságnevelés területén Magyarország mindenkori kormányának stratégiai partnere is, ezért különösen nagy örömükre szolgált, hogy Nagy-Vargha Zsófia ifjúságért felelős helyettes államtitkár is velük ünnepelt. A politikus köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a cserkészek célja ma is ugyanaz: nap mint nap egy jobb világért dolgozni. Mint mondta, különösen nagy jelentősége vannak ennek most a világjárvány miatt, de azért is, mert háború zajlik egy szomszédos országban, ahol ráadásul nagy számban élnek magyar közösségek. Nagy-Vargha Zsófia felidézte: egy évvel ezelőtt rendezte meg Magyarország Budapesten az eucharisztikus világkongresszust, amelyen csaknem hatszáz cserkész segítette a szervezők munkáját. A katartikus élményt hozó világtalálkozó résztvevői megtapasztalhatták, hogy korunk egyik romboló jelenségére, az individualizmusra igenis van gyógyír – emelte ki.

A KIM „fiatalokért felelős szakterülete” kiemelt feladatának tekinti, hogy a világot sújtó válságok időszakában az értékalapon szerveződő közösségeket támogassa és tovább erősítse, a tárca elkötelezett ugyanakkor az önkéntesség népszerűsítése mellett is

– mondta Nagy-Vargha Zsófia.

Az Országos lelkipásztori iroda igazgatója és a budapesti 52. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, Fábry Kornél atya is a cserkészek vendége volt az ünnepségen, aki kifejezte háláját a cserkészek kongresszuson végzett odaadó munkájáért, valamint azt is megosztotta a hallgatósággal, hogy édesapja korábban tizenöt éven keresztül volt táborozási parancsnok a cserkészeknél.

Az, hogy a cserkészek többsége fiatal, pozitívan hathat a jövő egyházára is – az egyházat vagy a fiatalok fogják megújítani, vagy nem fog megújulni – idézték fel Felföldi László pécsi megyéspüspök szavait a rendezvény koordinátorai.

Az eseményen kerekasztal-beszélgetést is tartottak: Ekler Luca világcsúcstartó paralimpiai bajnok cserkész, Sajgó Szabolcs atya, a jezsuita menekültszolgálat vezetője, valamint Tóth Márton, az MCSSZ kommunikációs vezetője fejtették ki gondolataikat az önkéntesség fontosságáról és a közösségben rejlő erőről.

Kovács Adorján, az MCSSZ országos elnöke miután meghirdette a jubileumi emlékévet, és az ahhoz kapcsolódó tematikus cserkészesztendőt, hatalmas cserkész-csatakiáltással köszönte meg Tóth Márton szervezőmunkáját, amit a jelenlévők visszhangoztak.

Nem támadást kell visszavernünk, hanem körültekintőnek kell lennünk, és az élet minden területén ott kell lennünk, hogy ez a jobb világ megvalósuljon, és ez sokkal nehezebb

– fogalmazott az MCSSZ elnöke.

Kifejtette: a jobb világ nemcsak egy idea, hanem konkrét tartalommal is megtöltik cserkészekként: Istenért, Istennel végezik ezt a szolgálatot, a hazában és a hazáért, az embertársaikért, velük együtt, közösségben.

Leszögezte: az idei évben erre fognak fókuszálni.