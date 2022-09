Nagy-Vargha Zsófia: A gyermekbántalmazás felszámolása a cél

A kapcsolati erőszak elleni fellépésnél mi a cselekvésben hiszünk

– hangsúlyozta Nagy-Vargha Zsófia ifjúságért felelős helyettes államtitkár az Országos Kríziskezelő Hálózat 2022. évi szakmai konferenciájának megnyitóján. Kiemelte: Magyarország kormánya a jelenlévőkkel együtt elutasítja az erőszak minden formáját, és elkötelezett a bántalmazás felszámolásában.

A Családbarát Magyarország Központ által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) szervezésében zajló kétnapos szakmai konferenciát elsősorban a gyermekbántalmazás témája köré építették, hiszen, ahogyan arra a szervezők felhívták a figyelmet: ők a legkiszolgáltatottabb áldozatok.

– Ez több mint munka: áldozatos küldetés – méltatta Nagy-Vargha Zsófia a segítőszolgálat munkatársainak tevékenységét, hozzáfűzve: az állam szövetségesként, partnerként tekint az OKIT-ra a kapcsolati erőszak felszámolásában.

A helyettes államtitkár beszámolt arról is: a szervezettel közös céljuk, hogy minden megyében egy, a fővárosban pedig két ambulancia segítse a bántalmazottakat a jelenleg működő hét, régiós szinten feladatot ellátó ambulancia mellett.

Nagy-Vargha Zsófia korunk társadalmának kihívásaira is rávilágított a beszédében, mint mondta: a szomszédban zajló háború, a digitalizáció, az elidegenedés és a Covid-válság mindannyiunk alkalmazkodóképességét próbára teszi, és óhatatlanul kihatnak lelki, fizikai egészségünkre is, valamint alkalmat teremthetnek a kapcsolati erőszakra.

– Most még nagyobb szükség van az OKIT munkájára – mondta.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kapcsolati erőszakról nem elég beszélni, felelősen kell beszélni róla, hiszen – emlékeztetett – általános jelenség a médiában, hogy érzelemtől fűtött, szenzációhajhász módon számol be az ilyen esetekről, ami azt az üzenetet is közvetítheti, hogy az áldozatok magukra maradnak.