A kapcsolati erőszak nem magánügy

Az első lépések

– Ők nem állnak készen arra, hogy elmenjenek egy személyes tanácsadásra: ezért indítottuk el az online anonim tanácsadásunkat, ahol pszichológus, jogász és szociális munkás segít az áldozatoknak – ismertette a szakember.

Úgy fogalmazott, sokszor ez az első lépés ahhoz, hogy a bántalmazott tovább tudjon lépni, ők pedig el tudják irányítani személyes tanácsadásra vagy segélyszervezetük négy krízisambulanciája közül a megfelelőbe. Intézményeik olyan új típusú ellátási formák, melyek négy éve működnek Magyarországon és fő feladatuk minél előbb segítséget nyújtani a bántalmazottnak, nehogy tragédia történjen.

Szoros kapcsolatban állunk a kormányzattal: a kríziskezelő rendszert a minisztérium koordinálja, és az utóbbi időszakban hatalmas bővülésnek lehettünk szemtanúi a kapcsolati erőszak áldozatainak ellátásában

– hangsúlyozta Rácsok Balázs, majd arról is beszélt, hogy a megfelelő hatóságokkal is szoros az együttműködésük. Mint ismertette: a kormányzati és EU-s támogatásoknak köszönhetően mára nyolc titkos menedékház, húsz krízisközpont, hét ambulancia és a 0–24 órán keresztül hívható Országos Krízis és Információs Telefonszolgálatot (OKIT) működik Magyarországon. Az OKIT országos szinten ismeri a férőhelyeket, így tudják, hogy súlyos esetben hová kell menekíteni egy bántalmazottat és a családját. Rácsok Balázs hangsúlyozta: ha az áldozat életveszélyes helyzetben vagy állapotban van, mindig a rendőrséget kell hívni.

A hatósággal közösen az áldozatokért

A szervezet egyébként szorosan együttműködik a rendőrséggel is: jelenleg is zajlik egy hosszabb távú közös projektjük, ahol a krízisambulanciás munkatársaik a járőröket képzik. Erre – mint mondta – azért van szükség, mert a rendőrök nem mindig találnak intézkedésre okot adó szabálysértést, azonban azt látják, hogy baj van: a képzés után már tudni fogják hová kell irányítani őket.

Ahogyan azt az Országos Rendőr-főkapitányság rendre igyekszik kiemelni: Magyarországon a törvény szigorúan bünteti a kiskorúak és a nők bántalmazását, így ha valaki bejelentést tesz, minden esetben kimennek a rendőrök a helyszínre, és eljárást kezdeményeznek az elkövetővel szemben.

Az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója kiemelte: az országban egyre több helyen működik az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Áldozatsegítő Központ, mely szintén nyújt segítő szolgáltatásokat az áldozatok számára és jó együttműködést alakítottak ki a Segélyszervezettel. A közös munkára nagy szükség van, hiszen a terápiás folyamatokon keresztül, a jogi segítségnyújtáson át nagyon sokféle támogatásra van szükség. Vannak együttműködések a bíróságokkal, az ügyészséggel, illetve különböző képzéseken is lehetőség van a közös gondolkozásra az áldozatok érdekében.

– Nagyon fontos megértenünk, hogy milyen keretek között működnek és hoznak döntéseket, mi pedig segítünk megérteni az áldozatok viselkedését – mutatott rá Rácsok Balázs.

A szeretet nem árt

Beszámolt arról is: ugyan a legtöbb hozzájuk forduló bántalmazott nő, de egyre több férfi is megjelenik a rendszerükben, arányuk a krízisambulanciáikon öt-tíz százalék körüli. Kiemelte azonban, hogy a gyermekek sajnos hatalmas számban vannak jelen, hiszen ők már akkor is áldozatok, ha két szülő között konfliktus alakul ki.

A gyermekek terápiás foglalkozásait kiegészítjük olyan játék- és élményprogramokkal, melyek oldják a traumát. Ha egy bántalmazott család valamelyik menedékházunkba vagy krízisközpontunkba menekül, különböző szakemberek várják: először szociális munkással és pszichológussal találkoznak, ezután elkezdődik egy hosszú folyamat

– ismertette.

A szakember és munkatársai azt tapasztalják, hogy amikor egy ügy kapcsán a média többet foglalkozik a kapcsolati erőszakkal, vagy egy kampány népszerűsítésében segít, akkor megugrik az érintettek hívásainak és jelentkezéseinek száma. A Szeretet nem árt elnevezésű kampányuk is ezt a célt szolgálja: ebben az évben négy figyelemfelhívó kisfilmet készítettek a verbális és érzelmi bántalmazásról. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet www.aszeretetnemart.hu weboldalán minden információt megtalál az, aki segítségre szorul vagy másoknak segíteni szeretne.

– Nagyon fontos, hogy a kapcsolati erőszakról nyíltan beszéljünk, főleg, mert Magyarország nagyon zárt társadalom: azt gondoljuk, hogy ami a családon belül történik, annak ott is kell maradnia. Nekünk ezeket az ajtókat ki kell nyitnunk, akár szomszédként is. Nyitott szemmel kell járni, akárcsak egy telefonszámmal is, de segíteni. Sok még a tennivalónk – szögezte le.