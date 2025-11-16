Több százezren tüntettek a Fülöp-szigeteken a korrupció ellen + videó

A botrány amiatt robbant ki, hogy a világ egyik, árvizektől leginkább veszélyeztetett országának számító Fülöp-szigeteken az árvíz elleni beruházások vagy nem feleltek meg a szabályozásoknak, vagy hiányosak voltak, de előfordult az is, hogy valójában csak papíron léteztek.

A korrupcióellenes tüntetők az elnök lemondását követelték Fotó: JAM STA ROSA / AFP

A botrányban több, a kormány alkalmazásában álló ember is érintett, többek között Martin Romualdez, a parlament volt elnöke, aki egyébként ifjabb Ferdinand Marcos elnök unokatestvére.

Legtöbbjük tagadta felelősségét.

A vasárnap kezdődött, háromnaposra tervezett megmozduláson sokan fehér ruhát viselnek és korrupcióellenes jelszavakat skandálnak

– derült ki a szervezők beszámolójából, amelyben hozzátették, hogy a tüntetésre már mintegy 320 ezren érkeztek. A rendőrség több ezer rendőrt mozgósított a helyszínre.