Negyven nap az életért – Hangot adni a néma sikolynak

Hajdani Józsefné tájékoztatása szerint szomorú tény, hogy ma a világon évente több mint 42 millió gyermek élete az anyaméhben ér véget és ebben nincsenek benne a spontán vetélések. Az abortuszok száma viszont nemcsak globális, hanem lokális szinten is elkeserítő, a KSH adatai szerint ugyanis az elmúlt év folyamán 22 ezer művi terhességmegszakítást végeztek Magyarországon. Hazánkban a magzat tizenkét hetes koráig végezhető abortusz, amikor már több mint öt centiméter hosszú és 14 gramm, megjelennek az első reflexei, és megkezdődik a hormontermelés is a testében. Az abortusz elvégzésekor tehát egy valódi emberi lényt ölnek meg, végezzék azt bármelyik fejlődési szakaszban. A magzatok pedig érzik a veszélyt, sőt már videófelvétel is készült arról, hogyan próbálnak menekülni az orvosi műszerek elől – hívta fel a figyelmet a főszervező.

A 40 nap az életért tehát azért jött létre, hogy hangot adjon a néma sikolynak!

– húzta alá.

Az imaszolgálat keretében negyven napon keresztül reggel és este hét óra között a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája előtt, a Hugonnai Vilma téren várják azokat, akik az édesanyákért és a megfogant gyermekekért szeretnének imádkozni.

