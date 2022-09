Ráéghet a budavári baloldalra a Csobánczy-ügy

Céges ügyek

A Csobánczy Gábor ügyeiről szóló írásunkban több olyan céget is említettünk, amelyek az alpolgármester érdekeltségébe tartoznak. Például a Csobánczy nevére bejegyzett szlovákiai P. S. Capital Group – amelynek korábban a tulajdonosa is volt – jelenleg a politikus édesanyjáé. Bár a cég egyik magyarországi vállalata, az Oiltrend Kft. is tulajdonosváltáson esett át és egy másik szlovákiai céghez került, az ügyvezető személye változatlan maradt. A Gold and Partners Kft. pedig továbbra is a P. S. Capital Group tulajdonában van. A társaság továbbra is kizárólagos tulajdonosa a Donáti Property Kft.-nek, a Donáti utca 7/B alatt álló ház résztulajdonosának, így az ingatlan lényegében Csobánczy Gáboré, bár a vagyonnyilatkozatából ez sem derül ki. Jelenleg is a Gold and Partners Kft. a többségi tulajdonosa az Ebéd Elek Kft.-nek, viszont a tagok között szerepel kisebbségi tulajdonosként a Dikácz Péter érdekeltségébe tartozó Sapezok Kft. is. Érdekesség, hogy az utóbbiból nemrég kivált Beacon Hungary Kft. neve egyrészt kísértetiesen hasonlít a Csobánczyval összefüggésbe hozott dubaji cég (Al Manal Beacon LLC.) elnevezésére, másrészt a cégkivonatban a Csobánczyhoz köthető Donáti utca 7/B címet adták meg székhelyként, elektronikus postacímként pedig Csobánczy Gábor strómanjának, Pető Dórának az e-mailes elérhetőségét tüntették fel.