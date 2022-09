Rétvári Bence: A magyar oktatás digitalizáltsága bármely európai országgal felveszi a versenyt

A magyar oktatás digitalizáltsága bármely európai országgal felveszi a versenyt, az oktatási tartalmak gyermekbarátabbá váltak és a világ bármely részéről elérhetők

– jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a program zárókonferenciáján tartott sajtótájékoztatón. Rámutatott: 130 ezer pedagógus, 2,8 millió szülő és több mint egymillió diák használja az Oktatási Hivatal (OH) digitális rendszereit, elsősorban a Kréta-rendszert, a nemzeti köznevelési portálra több mint százezren lépnek fel, az okostankönyveket pedig mintegy hatvanezerszer nyitják meg naponta. Az okostankönyveket és a digitális tartalmakat pedig a koronavírus-járvány után is sokan használják – tette hozzá.

Az államtitkár emlékeztetett: 2010 előtt a magyar tankönyveket a szerzői jogi okok miatt még a tanáriban is tilos volt fénymásolni, ma már viszont nemcsak lemásolhatók, hanem digitálisan is elérhetők a tankönyvek a világ bármely pontjáról a nap 24 órájában. Beszélt arról is, hogy magyar állami és uniós forrásból összesen 4576 óvodában és iskolában kezdődtek fejlesztések, 2980 köznevelési intézményben építettek ki wifi-hálózatot, számtalan táblagépet és egyéb számítástechnikai berendezést vásároltak az iskolákba, a diákoknak pedig befogadhatóbbá tették az oktatási tartalmakat.



Háromszor 10 százalékos pedagógusbér-emelés mindenképpen megvalósul hazai forrásból

– jelentette ki Rétvári Bence, hangsúlyozva: ennél nagyobb béremelést is szeretnének, amit uniós forrásból fedeznének. Szerinte éppen ezért elfogadhatatlan és kétszínű magatartás az, hogy azok a magyar baloldali politikusok, akik itthon a pedagógusok béremelését követelik, Brüsszelben folyamatosan támadják, hogy Magyarország felhasználja az országnak jogosan járó uniós forrásokat.

Brassói Sándor elmondta, hogy a közigazgatás-fejlesztési beruházásnak köszönhetően a hivatallal kapcsolatban álló mintegy kétmillió állampolgár gyorsabban, kényelmesebben, korszerűbben és környezetbarát módon intézheti az ügyeit. Az ügyfélkapus felületen tíz nagy eljárásban vehetnek részt a használók, és az OH-n belül is papírmentessé, ezáltal gyorsabbá válik az ügyintézés – emelte ki.

Az Oktatási Hivatal lapunknak eljuttatott közleménye szerint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059-as számú kiemelt program fejlesztéseinek eredményeként gyarapodtak az ügyfelek és az ügyintézők számára elérhető elektronikus szolgáltatások, csökkent az adatszolgáltatásra, illetve az ügyintézésre, adminisztrációra fordított idő. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a szülők elektronikusan nyújthatják be gyermekeikkel kapcsolatos kérelmeiket a tankötelezettség megkezdésének halasztásáról, az egyéni munkarend szerinti tanulás engedélyezéséről, valamint az óvoda- vagy tankötelezettség külföldi teljesítésével kapcsolatos bejelentéséről. A középiskolai központi írásbeli vizsgára, illetve a hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumok középfokú felvételijére is lehet online jelentkezni. Azok, akik nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal és szeretnének érettségire jelentkezni, a hagyományos formák helyett szintén választhatják az elektronikus jelentkezést is, sőt a magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő, valamint a végzett hallgatók az ösztöndíjas kötelezettségükkel kapcsolatos ügyeiket is intézhetik online. Mindezek mellett a tankönyvvé nyilvánítással és a pedagógus-továbbképzések engedélyezésével kapcsolatos kérelmek és bejelentések benyújtására is van lehetőség ezentúl elektronikus formában.

A fejlesztés részeként létrejött Oktatási mérföldkövek elnevezésű szolgáltatás segítségével a jövőben ügyintézői közreműködés nélkül mindenki hozzáférhet elektronikusan az oktatási nyilvántartásokban kezelt legfontosabb adataihoz, illetve oktatási azonosítójáról és diákigazolványairól igazolást állíthat ki.

Az eddigieken túl modernizálták az OH irat- és dokumentumkezelési, valamint pénzügyi rendszerét, a munkatársakat pedig workshopok segítségével készítették fel az új működési modell szakszerű alkalmazására.

A programban létrehozott új ügyintézési módok használatában az Oktatási Hivatal YouTube-csatornáján található animációs kisfilmek is nyújthatnak segítséget.

