A Tisza a fővárost is csak a működésképtelenségbe tudja vezetni

A sunnyogás és a háttérben alkudozás helyett felelősséget kellene vállalnia a Tisza Párt fővárosi képviselőinek, de ez nem megy nekik – jelentette ki a közösségi oldalán a budapesti Fidesz elnöke.

2025. 11. 21. 13:22
„Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte főpolgármester-helyettesnek. A fogalmatlan Tisza-frakció pedig bénán áll, így helyettük Magyar Péter mutogat a szélrózsa minden irányába, pedig a helyzet egyszerű” – írta a közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. október 29. Tüttő Kata, az MSZP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. október 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte helyettesének. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozza Karácsony Gergely, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalni a felelősséget a helyettes megválasztásának kérdésében is.

Persze mit várunk egy olyan párt képviselőitől, akik le vannak tiltva arról, hogy elmondják, mit terveznek vagy akár csak megfogalmazzák a véleményüket?

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. 

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint könnyű lenne feloldani a helyzetet, ha a Tisza-frakció jelölne helyettest. Az ő szavazatuk nélkül ugyanis Karácsonynak nem lesz helyettese. 

Persze ehhez felelősséget is kellene vállalni sunnyogás és háttérben alkudozás helyett. Ez pedig tudjuk, hogy nem megy a tiszásoknak. Így marad, ami eddig is volt: amiben a háttérben titokban meg lehet egyezni, azt megszavazzák, amikor nyíltan ki kell állni, abból Magyar Péter »kiangolnázik«. Ezek az emberek akarnak kormányozni, amikor még a fővárost is csak a működésképtelenségbe tudják vezetni

– zárta a bejegyzését a politikus.

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, Karácsony Gergely terve, hogy Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek, mindössze másfél óra alatt megbukott, ugyanis elsőként a kormánypártok, majd a Podmaniczky-, végül pedig a Tisza-frakció is jelezte, hogy nem támogatják a megválasztását.

Magyar Péter arról beszélt:

Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst vagy épp Leisztinger Tamást is.

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

